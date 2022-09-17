إليك قائمة بأفضل الأطعمة.. لمواجهة السكري

توصلت دراستان منفصلتان إلى أن وصفة غذائية بسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتقول الدراستان المقرر تقديمهما في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في ستوكهولم، إن تناول كميات معتدلة من منتجات الألبان، واستبدال اللحوم الحمراء والمعالجة بالأسماك والبيض قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما أن تناول الحبوب الكاملة والألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية، قد يقلل من خطر الوفاة بسبب السكري.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، يعاني أكثر من 37 مليون شخص في البلاد من مرض السكري، و1 من كل 5 منهم لا يعرفون أنهم مصابون به.

وتذكر هذه المراكز أن تناول الطعام بشكل جيد هو المفتاح لإدارة نسبة السكر في الدم للأشخاص المصابين بالمرض.

وبحسب وكالة “يو بي آي”، راجع باحثون إيطاليون في الدراسة الأولى، 13 تحليلا، وبحثوا في الروابط بين عشرات الأطعمة المشتقة من الحيوانات ومرض السكري من النوع 2.

وتضمنت القائمة إجمالي اللحوم الطازجة والمصنعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم والبيض.

ووجد العلماء زيادة كبيرة، بحوالى 20 بالمئة، في خطر الإصابة بمرض السكري للأشخاص الذين يتناولون 100 غرام يوميا من اللحوم، و22 بالمئة زيادة عند تناول 100 غرام من اللحوم الحمراء يوميا، و30 بالمئة عند تناول 50 غراما في اليوم، من اللحوم المصنعة.

وعلى النقيض من ذلك، ارتبط تناول 50 غراما من اللحوم البيضاء يوميا بزيادة قدرها 4 بالمئة فقط في فرصة الإصابة بمرض السكري.

أما بالنسبة لتقليل مخاطر الإصابة بالمرض، فقد ارتبط تناول 200 غرام من الحليب يوميا بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 10 بالمئة، كما تم ربط تناول 100 غرام يوميا من الزبادي بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 6 بالمئة.

وقالت الدكتورة آناليزا جيوسو، في قسم الطب السريري والجراحة بجامعة نابولي، في بيان إن منتجات الألبان غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي قد تؤثر بشكل إيجابي على استقلاب الجلوكوز في الجسم.

في الدراسة الثانية، وجد العلماء أن إضافة حصة واحدة، أو 20 غراما في اليوم، من الحبوب الكاملة من أطعمة مثل الخبز الأسمر والأرز كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاة بمرض السكري بنحو 16 بالمئة، كما ارتبط استهلاك الأسماك أسبوعيا بانخفاض خطر الإصابة بنسبة 5 بالمئة.

وقال الباحثون إن تناول 5 غرامات إضافية يوميا من الألياف الغذائية، قللت من خطر الوفاة بنسبة 14بالمئة.

وأكدت الدكتورة جانيت بارباريسكو، من مركز السكري الألماني في دوسلدورف بألمانيا، أن التحليل الجديد يشير بدرجة معقولة من اليقين إلى أن تناول مثل هذا النظام الغذائي قد يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على العيش لفترة أطول.