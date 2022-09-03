إنزيم واحد هو السبب.. اختراق هائل لمكافحة نمو سرطان الجلد

ينشأ سرطان الجلد بسبب نمو خلايا غير طبيعية لها القدرة على الغزو أو الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهي ثلاثة أنواع رئيسة: سرطان الخلايا القاعدية، سرطان الخلايا الحرشفية، والأورام الميلانينية.

علماء أميركيون تمكنوا من التوصل إلى طريقة جديدة “واعدة” لوقف نمو سرطان الجلد، ويأملون في تطوير دواء يمكنه فعل الشيء نفسه، في خطوة من شأنها أن تمثل اختراقا هائلا لمكافحة المرض.

ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة “نيتشر” الطبية ويأملون أن تكون نقطة انطلاق نحو تطوير عقاقير لعلاج حالات متقدمة من سرطان الجلد.

وأوضح مدير مركز السرطان في معهد سانفورد البروفيسور زييف روناي، وهو المشرف على الدراسة، أن الباحثين توصلوا إلى أن خلايا سرطان الجلد لا يمكنها البقاء على قيد الحياة من دون إنزيم يدعى “GCDH”.

وجد الباحثون أنه من خلال تثبيط هذا الإنزيم، اكتسب بروتين آخر يسمى “NRF2” القدرة على مواجهة الخلايا السرطانية.

وقال روناي إن “هدفنا الأساسي الآن هو إيجاد دواء يحد من نشاط الإنزيم”.

وحتى الآن، لم يتوصل العلماء لهذه النتائج سوى على سرطان الجلد، وبالتالي لا تشمل باقي أنواع السرطانات كالرئة والثدي.

ويعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، حيث يتم اكتشاف مئات آلاف الحالات سنويا حول العالم.