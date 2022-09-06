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ابرزها تناول الثوم.. اليكم بعض النصائح للحفاظ على صحة البنكرياس

منذ 6 دقائق
البنكرياس
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البنكرياس من أعضاء الجسم المهمة، لأنه يساعد فى هضم الكربوهيدرات والبروتين والدهون، ومن المعروف العلاقة بينه وبين مرض السكر، فعند حدوث خلل فى الإنزيمات التى يفرزها يزداد فرص التعرض للإصابة بمرض السكرى.

وهناك العديد من النصائح المهمة التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على صحة البنكرياس، وتجعله جيدا ويقوم بدوره على أكمل وجه، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع webmed:

– تناول الكركم
تناوله يحفز إنتاج الأنسولين فى البنكرياس، لذا يحد من الإصابة بمرض السكر، كما أنه يعد مضاد للالتهابات، ولذا يحد من تعرض البنكرياس لأى ضرر فى الجسم أو التهاب.

– الماء
الإكثار من تناول الماء يعد من الحيل الجيدة التى تحافظ على صحة البنكرياس، ويقلل الإصابة بالجفاف، ويحد من إصابته بأي مرض.

– الثوم
يعتبر مضادا حيويا طبيعيا، لذا تناوله يحمى البنكرياس من التعرض لأى مضاعفات صحية أو التهابات، كما أنه يقوى مناعة الجسم.

– السبانخ
تعد من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها فيتامين ب والحديد، ومضادات الأكسدة، فالحديد يمنع الالتهاب ويغذي فيتامين ب البنكرياس، ولذا فهي من الأغذية الجيدة لصحته.

– العنب
يحتوى على مادة ريسفيراترول، وهى مادة الفينول التى تعتبر من مضادات الأكسدة القوية، وتناولك لها يساعد على تقليل التهاب البنكرياس ويدمر خلايا سرطان البنكرياس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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