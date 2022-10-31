ابرزها حرقة المعدة.. اليكم الآثار الجانبية لـ مكملات الكولاجين

قد تؤدي مكملات الكولاجين إلى آثار جانبية خفيفة مثل الانتفاخ وحموضة المعدة والشعور بالامتلاء، إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الطعام، ولذلك يجب التأكد من الحصول على المكملات الغذائية التي لا تحتوي على مسببات الحساسية، وقد تسبب مكملات الكولاجين آثارًا جانبية في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة والشعور بالامتلاء وفقا لما نشره موقع healthline

ودوران الكولاجين هو عملية بطيئة، بغض النظر عن الهدف من استخدام الكولاجين، وسوف يستغرق الأمر 8 أسابيع على الأقل لتجربة نتائج ملحوظة، وتستخدم معظم الدراسات 8 أسابيع على الأقل لتقييم تأثيرات الكولاجين على صحة الجلد وتسكين آلام المفاصل، لكن الدراسات الأخرى تستخدم فترات أطول، مثل 12 شهرًا، لصحة العظام، ولذلك يجب ترك ما لا يقل عن 8 أسابيع من تناول مكملات الكولاجين يوميًا قبل تقييم ما إذا كان الكولاجين يعمل بشكل جيد.

ونظرًا لأن تكوين الأحماض الأمينية للكولاجين يختلف عن تلك الموجودة في البروتينات الأخرى، فإن البدائل الممكنة محدودة، حيث يمكن الحصول على المكملات الغذائية التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية المشاركة في تخليق الكولاجين- الجلايسين والليسين والبرولين، تحصل بعض المكملات على هذه الأحماض الأمينية من مصادر نباتية، وقد تحتوي أيضًا على فيتامين ج وحمض الهيالورونيك، مما يساعد أنسجتك على الاحتفاظ بالمياه، مما يحافظ على ترطيبها وترطيبها.

وتم اقتراح الكيراتين البروتين الهيكلي في الشعر والأظافر والجلد كبديل للكولاجين، ولكن هناك بحثًا محدودًا لدعم منتجات الكيراتين لأي شيء آخر غير التطبيق الموضعي على الجلد والشعر، كما أن الكيراتين ليس نباتيًا لأنه مشتق من ريش وصوف وقرون حيوانات مختلفة، ويختلف تركيب الكولاجين للأحماض الأمينية عن تلك الموجودة في البروتينات الأخرى، مما يعني أن البدائل محدودة.