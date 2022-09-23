الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
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احذروا الهواء الجاف ‏في المنزل ‏

منذ 43 دقيقة
المنزل

المنزل

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أعلن كبير أطباء شركة‎ Invitro-Moscow‏ الدكتور سيرغي خومياكوف، أن الهواء الجاف جدا في المنزل خلال موسم التدفئة في ‏الشتاء قد يؤدي إلى الإصابة بالربو‎.‎

ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الهواء الجاف في المنزل خلال فترة التدفئة الشتوية يؤدي إلى تفاقم ‏أمراض الجهاز التنفسي بما فيها التهاب الشعب الهوائية والربو‎.‎

ووفقا له، يبلغ معدل الرطوبة الطبيعية للهواء في البيوت 60-80 بالمئة. ولكن عند استخدام التدفئة تنخفض هذه النسبة بمقدار 2-3 ‏مرات‎.‎

ويقول، “يعاني من هذا الغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي، الذي يجف ويختفي حاجز تغلغل البكتيريا والعدوى المرضية. وعلاوة على ‏ذلك، يسبب جفاف الهواء في المنزل تطور وتفاقم مختلف أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب البلعوم والتهاب الحنجرة والقصبات ‏والتهاب الشعب الهوائية والربو‎”.‎

ويشير الطبيب، إلى أن جفاف الغشاء المخاطي يظهر على شكل سعال وألم في الحلق وتراكم المخاط والشخير أثناء النوم‎.‎

ويقول، “نتيجة لجفاف الهواء في المنزل يمكن أن يعاني الأطفال من انتفاخ الأنسجة الليمفاوية وتضخم الزوائد اللحمية في البلعوم ‏الأنفي‎”.‎

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