احذروا الهواء الجاف ‏في المنزل ‏

أعلن كبير أطباء شركة‎ Invitro-Moscow‏ الدكتور سيرغي خومياكوف، أن الهواء الجاف جدا في المنزل خلال موسم التدفئة في ‏الشتاء قد يؤدي إلى الإصابة بالربو‎.‎

ويشير الطبيب في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الهواء الجاف في المنزل خلال فترة التدفئة الشتوية يؤدي إلى تفاقم ‏أمراض الجهاز التنفسي بما فيها التهاب الشعب الهوائية والربو‎.‎

ووفقا له، يبلغ معدل الرطوبة الطبيعية للهواء في البيوت 60-80 بالمئة. ولكن عند استخدام التدفئة تنخفض هذه النسبة بمقدار 2-3 ‏مرات‎.‎

ويقول، “يعاني من هذا الغشاء المخاطي للبلعوم الأنفي، الذي يجف ويختفي حاجز تغلغل البكتيريا والعدوى المرضية. وعلاوة على ‏ذلك، يسبب جفاف الهواء في المنزل تطور وتفاقم مختلف أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب البلعوم والتهاب الحنجرة والقصبات ‏والتهاب الشعب الهوائية والربو‎”.‎

ويشير الطبيب، إلى أن جفاف الغشاء المخاطي يظهر على شكل سعال وألم في الحلق وتراكم المخاط والشخير أثناء النوم‎.‎

ويقول، “نتيجة لجفاف الهواء في المنزل يمكن أن يعاني الأطفال من انتفاخ الأنسجة الليمفاوية وتضخم الزوائد اللحمية في البلعوم ‏الأنفي‎”.‎