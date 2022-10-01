احذروا قلّة النوم... هذا ما يحصل بخلاياكم

لا تغيب أهمية النوم عن بال أحد، خصوصاً أن عدم حصول الجسم على قسط كافٍ منه له سلبيات عديدة‎.‎

وحول هذه النقطة، توصلت دراسة جديدة إلى أن الحرمان المزمن من النوم لدى مجموعة صغيرة من البالغين الأصحاء أدى إلى زيادة ‏إنتاج الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهابات مع تغيير الحمض النووي للخلايا المناعية، بحسب ما نشره موقع شبكة‎ CNN ‎الإخبارية ‏الأميركية نقلًا عن دورية‎ Experiemental Medicine.‎

في التفاصيل، أفاد الباحث المشارك في الدراسة كاميرون ماك ألبين، الأستاذ المساعد في طب القلب وعلم الأعصاب في كلية طب ‏ماونت سيناي بنيويورك‎ Icahn، بأن التأثير لا يقتصر على زيادة عدد الخلايا المناعية فحسب، إنما يمكن أيضا أن يمتد إلى توصيلها ‏وبرمجتها بطريقة مختلفة في نهاية الأسابيع الستة من تقييد النوم‎.‎

وشرح أن عاملين أساسيين يهيئان معا احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية‎.‎ وكشف أيضاً أن تقييد النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم‎.‎

كما أشار إلى أن الجسم يكون بصحة جيدة، حال تنقل بين 4 مراحل من النوم كل ليلة، حيث يبدأ خلال المرحلتين الأولى والثانية، في ‏إنقاص إيقاعاته، وفي الثالثة يكون نوماً عميقاً بطيء الموجات إلى أن يستعد للمستوى الخلوي، وفيه يتم إصلاح الضرر الناجم عن تعب ‏اليوم كله‎.‎

ورجّحت الدراسة أن معظم البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم غير المنقطع نسبيا، وفقًا للمركز الأميركي لمكافحة ‏الأمراض والوقاية منها‎.‎

يذكر أن هذه الدراسة الجديدة تعد بمثابة نقطة انطلاق لتحديد الآليات البيولوجية التي تربط بين النوم والصحة المناعية على المدى ‏الطويل‎.‎

ووفق القائمين عليها، فإن من المهم أن يتم الاستفادة من ملاحظة رئيسية، وهي أن النوم الجيد يقلل من الالتهاب، وعلى العكس من ‏ذلك، فإن انقطاع النوم يزيد من الالتهاب‎.‎