الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
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احذر تناول هذا الدواء عند الإصابة بنزلة برد

منذ 8 دقائق
تزداد الإصابة بنزلات البرد في الشتاء

تزداد الإصابة بنزلات البرد في الشتاء

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يعتقد كثير من الأشخاص أن الإفراط في تناول المضادات الحيوية قد يساعدهم على علاج نزلات البرد.

ويعتقد العديد من الأشخاص أنه ينبغي استخدام المضادات الحيويّة قبل أن تسوء حالتهم، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي عبر موقع “تويتر”، موضحًا أنها لا تُفيد في علاج نزلات البرد التي تتسبّب بها الفيروسات.

وفي الحقيقة، يُنصح بالابتعاد عنها لما تُسببه من مضاعفات قصيرة وطويلة المدى.

وبدلاً من استخدامها، نصحت الهيئة بأخذ قسط من الراحة، والإكثار من السوائل، بالإضافة لتناول المسكّنات بحسب الحاجة في الحالات البسيطة لنزلات البرد، والإنفلونزا.

ويجدر بالذكر أن مقاومة المضادات الحيويّة تُعتبر من أكبر المخاطر التي تُهدد الصحة العالميّة، والأمن الغذائي، والتنمية اليوم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

وتزداد ظهور مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها في الحالات التي يُسمح فيها بشراء تلك المواد دون وصفة طبيّة، وتتسبب إساءة استعمالها، إلى تسريع وتيرة مقاومتها.

وتحدث مقاومة المضادات الحيويّة عندما تُغيّر البكتيريا نفسها استجابةً لاستخدام تلك الأدوية، ما يؤدي إلى المزيد من الأمراض وزيادة معدل الوفيات.

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