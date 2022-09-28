احذر هذا النوع من العدسات اللاصقة!

أوضحت دراسة حديثة نشرت في مجلة طب العيون، أن الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة القابلة لإعادة الاستخدام أكثر عرضة للإصابة بعدوى نادرة في العين ولكنها خطيرة مقارنة بمن يستخدمون العدسات اليومية التي تستخدم مرة واحدة فقط.

تشير هذه الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة كوليدج لندن ومستشفى مورفيلدز للعيون، إلى أن مستخدمي العدسات القابلة لإعادة الاستخدام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي بمقدار 4 أضعاف مقارنة بمستخدمي العدسات اليومية.

وقد أجريت هذه الدراسة عن طريق مقارنة 83 مريضاً يعانون من التهاب القرنية الشوكميبي ومجموعة ضابطة مكونة من 122 شخصاً يعانون من أمراض أخرى في العين.

يذكر أن التهاب القرنية الشوكميبي (بالإنجليزية: Acanthamoeba Keratitis) هي عدوى خطيرة ونادرة يسببها طفيل الأميبا، وتعد هذه العدوى شائعة في الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة، وقد تؤدي إلى الإصابة بالعمى.

وقد أوضحت الدكتور يونا رابوبورت اختصاصية طب العيون في مانهاتن آي في نيويورك، أن العدسات اللاصقة تسبب سحجات دقيقة وتمزق في ظهارة القرنية؛ مما يجعل القرنية أكثر عرضة للعدوى، إذ تُسهّل هذه التغيرات التي تحدث في ظهارة القرنية عملية التصاق الأميبا بالقرنية وسطح العدسات.

قدر الباحثون أنه يمكن منع 30% إلى 62% من حالات التهاب القرنية الشوكميبي عن طريق استبدال العدسات القابلة لإعادة الاستخدام بالعدسات اليومية.

علاوة على ذلك، يمكن تقليل خطر الإصابة بهذه العدوى عن طريق حفظ العدسات بشكل صحيح والتأكد من نظافة اليدين عند وضع العدسات.