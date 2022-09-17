استبدلي الذهاب إلى الـ"سبا" بالأقنعة السهلة للوجه في المنزل... تعرفي إليها ‏

من منا لا ترغب في الذهاب إلى السبا، والتمتع ببعض الاهتمام ببشرتها، من خلال الأقنعة الرائعة التي تقدم هناك. لكن الأمر قد يكون ‏مكلفاً على المدى بعيد، وقد لا تتمكنين من الذهاب إلى هناك كلما أردت.‏

لكن الأمر الجيد، هو أننا سنرصد لكِ هنا بعض الأقنعة السهلة، التي يمكنكِ تنفيذها في منزلك، والتي ستساعدكِ على الشعور كأنكِ في ‏منتجعٍ حقيقي. لذا، وبدلاً من إنفاق المال على مستحضرات العناية بالبشرة الباهظة الثمن، حوّلي منزلك إلى منتجع صحي، ودللي ‏بشرتكِ باستخدام هذه الوصفات لأقنعة الوجه‎. ‎

‎لتهدئة وتنعيم البشرة‎ ‎

هذا قناع وجه رائع ومريح للغاية ينظف الوجه، كما يوفر ترطيبًا عميقًا من خلال زيت جوز الهند، ويمنح البشرة دفعة من مضادات ‏الأكسدة بالعسل، ويهدئ الاحمرار بزيت اللافندر، وكل ما عليكِ هو مزج جميع المكونات التي سنذكرها ووضعها على وجهك بفرشاة؛ ‏لتشعري بتجربة السبا قدر الإمكان‎. ‎

المكونات‎:

ملعقة صغيرة من العسل‎.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند‎.

ثمرة أفوكادو ناضجة‎.

قطرتان من زيت اللافندر‎.

‎لجعل البشرة متوهجة‎ ‎

إذا كنتِ ترغبين في تنعيم بشرتك، ومنع ظهور علامات الشيخوخة، مثل: التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، فهذه هي الوصفة ‏التي يجب اتباعها، حيث يحتوي اليقطين على فيتامينات‎: (A، وC، وE)‎، ومضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من البقع الجلدية ‏المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد اليقطين على تقشير خلايا الجلد الميتة‎. ‎

المكونات‎:

ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين الخام العضوي‎.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون‎.

ملعقة صغيرة من عسل النحل‎.

صفار بيض عضوي‎.

ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان‎.

تخلط جميع المكونات، وتوضع على الوجه وتحت العينين، وتترك لمدة 15 دقيقة، وتشطف بالماء الفاتر. ولا تنسي استخدام المرطب ‏الخاص بكِ بعد ذلك‎.

تصغير المسام‎ ‎

لسوء الحظ، لا توجد طريقة لإغلاق جميع المسام، لكن هناك طريقة لجعلها أقل وضوحًا، حيث إن البيض والليمون لهما خصائص ‏قابضة، تعمل على شد بشرتك، بينما يرطب العسل، ويجعل بشرتك أكثر ليونة‎.

المكونات‎:

بياض بيضة‎.

ملعقة كبيرة من العسل‎.

القليل من عصير الليمون‎.

‎للبشرة الجافة‎ ‎

يعتبر الأفوكادو مع زيت الزيتون مثاليين للبشرة الجافة، حيث سيساعد هذان المكونان على سد التشققات بين خلايا الجلد، بينما سيجعل ‏العسل والزبادي بشرتك ناعمة بشكل رائع‎.

المكونات‎:

ثمرة أفوكادو‎.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي‎.

ملعقة طعام من زيت الزيتون‎.

ملعقة كبيرة من العسل‎.

‎للبشرة الحساسة‎ ‎

إذا كانت بشرتكِ حساسة وحمراء، فإن مسحوق الكاكاو يساعد في تخفيف التهيج، كما أن الزبادي غني بالبروبيوتيك، بينما العسل يشد ‏الجلد‎. ‎

المكونات‎:‎

ملعقة كبيرة من الزبادي‎.

ملعقة صغيرة من العسل‎.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو‎.‎