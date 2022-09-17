استبدلي الذهاب إلى الـ"سبا" بالأقنعة السهلة للوجه في المنزل... تعرفي إليها ‏

من منا لا ترغب في الذهاب إلى السبا، والتمتع ببعض الاهتمام ببشرتها، من خلال الأقنعة الرائعة التي تقدم هناك. لكن الأمر قد يكون مكلفاً على المدى بعيد، وقد لا تتمكنين من الذهاب إلى هناك كلما أردت.
لكن الأمر الجيد، هو أننا سنرصد لكِ هنا بعض الأقنعة السهلة، التي يمكنكِ تنفيذها في منزلك، والتي ستساعدكِ على الشعور كأنكِ في منتجعٍ حقيقي. لذا، وبدلاً من إنفاق المال على مستحضرات العناية بالبشرة الباهظة الثمن، حوّلي منزلك إلى منتجع صحي، ودللي بشرتكِ باستخدام هذه الوصفات لأقنعة الوجه.
لتهدئة وتنعيم البشرة
هذا قناع وجه رائع ومريح للغاية ينظف الوجه، كما يوفر ترطيبًا عميقًا من خلال زيت جوز الهند، ويمنح البشرة دفعة من مضادات الأكسدة بالعسل، ويهدئ الاحمرار بزيت اللافندر، وكل ما عليكِ هو مزج جميع المكونات التي سنذكرها ووضعها على وجهك بفرشاة؛ لتشعري بتجربة السبا قدر الإمكان.
المكونات:
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
ثمرة أفوكادو ناضجة.
قطرتان من زيت اللافندر.
لجعل البشرة متوهجة
إذا كنتِ ترغبين في تنعيم بشرتك، ومنع ظهور علامات الشيخوخة، مثل: التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة، فهذه هي الوصفة التي يجب اتباعها، حيث يحتوي اليقطين على فيتامينات: (A، وC، وE)، ومضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من البقع الجلدية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يساعد اليقطين على تقشير خلايا الجلد الميتة.
المكونات:
ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين الخام العضوي.
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من عسل النحل.
صفار بيض عضوي.
ملعقتان صغيرتان من دقيق الشوفان.
تخلط جميع المكونات، وتوضع على الوجه وتحت العينين، وتترك لمدة 15 دقيقة، وتشطف بالماء الفاتر. ولا تنسي استخدام المرطب الخاص بكِ بعد ذلك.
تصغير المسام
لسوء الحظ، لا توجد طريقة لإغلاق جميع المسام، لكن هناك طريقة لجعلها أقل وضوحًا، حيث إن البيض والليمون لهما خصائص قابضة، تعمل على شد بشرتك، بينما يرطب العسل، ويجعل بشرتك أكثر ليونة.
المكونات:
بياض بيضة.
ملعقة كبيرة من العسل.
القليل من عصير الليمون.
للبشرة الجافة
يعتبر الأفوكادو مع زيت الزيتون مثاليين للبشرة الجافة، حيث سيساعد هذان المكونان على سد التشققات بين خلايا الجلد، بينما سيجعل العسل والزبادي بشرتك ناعمة بشكل رائع.
المكونات:
ثمرة أفوكادو.
ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.
ملعقة طعام من زيت الزيتون.
ملعقة كبيرة من العسل.
للبشرة الحساسة
إذا كانت بشرتكِ حساسة وحمراء، فإن مسحوق الكاكاو يساعد في تخفيف التهيج، كما أن الزبادي غني بالبروبيوتيك، بينما العسل يشد الجلد.
المكونات:
ملعقة كبيرة من الزبادي.
ملعقة صغيرة من العسل.
ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.