البثور المزعجة.. أطعمة قد تساعدكم على التخلّص منها

يعاني العديد من الناس من مشاكل جلدية بعضُها صعب يحتاج إلى علاج ورعاية طبية، وبعضها خفيف يمكن التعامل معه بطرق بسيطة. وتُعدّ البثور من أكثر مشاكل الجلد إزعاجًا والتي قد تشتدّ خلال فصل الصيف بسبب الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذه السطور، نستعرض مجموعة من العناصر الغذائية التي تحارب الالتهابات والبثور، بحسب اختصاصية التغذية “عبير أبو رجيلي”، من عيادة Diet of the Town:

– المأكولات الغنية بالفيتامين سي C

يُعدّ الفيتامين سي C من الفيتامينات الضرورية جداً لتقوية جهاز المناعة في الجسم ولإنتاج الكولاجين الضروري جداً للصحة الجلدية؛ من هنا فإنَّ تناول الحمضيات على أنواعها، البروكلي، الفراولة، الكيوي، الفليفلة، الملفوف… يساعد في محاربة البثور ويمنحك بشرة ذهبية.

– المكسرات البرازيلية النيئة أو المشوية

إنّ المكسرات البرازيلية غير المقليّة، تمتاز بغناها الكبير بمعدن السيلينيوم المضاد للتأكسد، والذي يساهم في محاربة الجذور الحرّة في الجسم، ويقضي على البثور في الجلد.

يعمل معدن السيلينيوم بطريقة أفضل إذا ما اقترن بالفيتامين إي E و أ A .

– أحماض الأوميغا 3 الدهنية

من الضروري جداً تناول المأكولات الغنية بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنية (السلمون، التونا، الماكريل، السردين…)، وبذور الكتان والجوز.

واستناداً إلى أبحاث علميّة متعددة، تبيّن أنّ لهذه الدهون الصحيّة قدرة جبّارة على محاربة أمراض عديدة، ناهيك عن قدراتها الهائلة في مكافحة الالتهابات والبثور.

– البيتا كاروتين

قد يكون عليك التنويع دائماً بألوان الفواكه والخضروات، خصوصاً ذات اللون الأصفر والبرتقالي والأحمر مثل البطاطا الحلوة، الجزر، الشمام، المانغو، الفليفلة الملونة…؛ فهذه العناصر الغذائية الطبيعية غنية بمادة البيتا كاروتين المضادّة للتأكسد، والضرورية لبشرة صحية لامعة وخالية من البثور.

– الأطعمة الغنية بالزنك

الأطعمة الغنية بمعدن الزنك مثل الحبوب، والدجاج، والأسماك وغيرها، تساعد على امتصاص الفيتامين A الضروري جداً لبشرة صحيّة نضرة.

لذلك من المهم إدراج هذه الصنوف الغذائية ضمن لائحة مأكولاتك اليومية.