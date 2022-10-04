البوتاسيوم يساعد على الوقاية من السكتة.. 8 مصادر غنية بهذا المعدن المهم!

وجدت دراسة أن إدخال البوتاسيوم في النظام الغذائي يساعد في تخفيف خطر الإصابة بكل أنواع السكتة الدماغية بين النساء تحت سن الخمسين. وتحدث السكتة عندما ينقطع تزويد الدماغ بالدم. واعتمادًا على حدّتها يمكن أن تكون السكتة قاتلة. وعلى غرار كل المشكلات الصحية، إن ما تأكله يلعب دورًا إما في خفض أو رفع خطر الإصابة بالسكتة.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة stroke، إن النظام الغذائي الغني بمعدن البوتاسيوم قد يخفّف فرص الإصابة بالسكتة. وكجزء من البحث، تابع الفريق أكثر من ٩٠ ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين ٥٠ و٧٩ سنة، لم يكن لديهن أي تاريخ للمرض، لمدة ١١ عامًا.

واستنتجت الدراسة أن الاستهلاك المرتفع للبوتاسيوم مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة والسكتة الدماغية الإفقارية. ودعمت لجنة القلب البريطانية هذه المنافع لمعدن البوتاسيوم.

وقد اقترح المركز الصحي البريطاني أطعمة غنية بالبوتاسيوم لخفض خطر السكتة الدماغية:

– الدجاج.. ١٧٤ غرامًا تحتوي على ٥٧٤ ملغرام من البوتاسيوم

-الموز.. حبة واحدة تحتوي على ٣٣٠ ملغرام

-الأفوكادو.. نصف حبة تحتوي على ٣٦٠ ملغرام

-البروكولي.. ٨٠ غرامًا تحتوي على ٣١٧ ملغرام

-السبانخ.. ٨٠ غرامًا تحتوي على ٥٤٥ ملغرام

-سلمون مطبوخ.. ١٥٤ غرامًا تحتوي على ٦٣٤ ملغرام

-البطاطا.. ١٧٥ غرامًا تحتوي على ٦٣٩ ملغرام

-الحليب منزوع الدسم

وأشار المركز البريطاني الى أن الأشخاص الذين تضمّن نظامهم الغذائي على أعلى نسبة من البوتاسيوم كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة بنسبة ١٣ بالمئة من الأشخاص الذين استهلكوا كميات أقل.

كما وجدت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم ارتبط بانخفاض ضغط الدم لدى النساء اللواتي تأكلن الكثير من الملح.