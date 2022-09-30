"التيروزين" حمض أميني يحارب الاكتئاب الموسمي.. هذه أبرز مصادره!

يعاني العديد من الأشخاص من تغيّر المزاج والتعب وأحيانًا الاكتئاب على أبواب فصل الخريف وتغيير الوقت. ويعزو الخبراء جزءًا من هذه الحالة الى تقلّص عدد ساعات النهار والضوء، وزيادة ساعات العتمة.

ومن أجل الحدّ من التعب الناجم عن تغيير الوقت في شهر أكتوبر والشعور بالاكتئاب، يُنصح بشكل خاص بتناول الأطعمة الغنية بالتيروزين؛ وهو مقدمة للدوبامين.

والتيروزين هو حمض أميني غير أساسي. يصنعه الجسم من فينيل ألانين، حمض أميني آخر. ومع ذلك، لا يتم تنفيذ هذه العملية في بعض الأحيان بكميات كافية. لحسن الحظ، يمكن العثور على هذا الجزيء بسهولة في الأطعمة، خاصة تلك الغنية بالبروتين.

– السبيرولينا

السبيرولينا هي بكتيريا زرقاء معروفة بغناها بمضادات الأكسدة. تحتوي على نسبة بروتين تقارب 60%. كما أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، بما في ذلك التيروزين (2585 مجم لكل 100 جرام من السبيرولينا).

– الأفوكادو

هذه الفاكهة التي نشأت في أميركا الوسطى تحظى بتقدير كبير لقوامها الكريمي. غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض عصبية، مثل مرض باركنسون أو مرض الزهايمر. الأفوكادو مفيد أيضاً لصحة القلب والأوعية الدموية.

– جبن الغرويير

هذا النوع من الجبن يُنتج في فرنسا وسويسرا. تحتوي الحصة 100 غرام على 1770 غراماً من التيروزين. كمنتج ألبان، تعتبر جبنة الغرويير غنية أيضاً بالكالسيوم والبروتين.

– اللوز

اللوز غني بالبروتين بشكل خاص (مقارنة بالمكسرات الأخرى، باستثناء الفول السوداني) والألياف والبوليفينول، (وهي مضادات أكسدة قوية).

هذه البذور الزيتية مفيدة في الوقاية من أمراض الشريان التاجي والتمثيل الغذائي. لتحقيق أقصى استفادة من فوائده، يوصَى بتناول 30 غراماً منه يومياً.

– العدس

تحتوي هذه البقوليات على 810 مغم من التيروزين؛ للحصول على حصة إجمالية تبلغ 100 غرام. يتوفر بسهولة في السلطات، كمرافق للحوم أو حتى في اليخاني.

– الفلفل الأخضر

يحتوي الفلفل الأخضر على 373 مغم من التيروزين لكل 100 غرام من الخضروات. له خصائص مضادّة للأكسدة ومضادّة للالتهابات.

يحتوي على مادة اللوتين المفيدة لصحة العين وخاصة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالعمر. كما يساهم البوليفينول الموجود فيه في مساعدة الجسم على محاربة مرض الزهايمر.

– بروتين الصويا

بروتين الصويا هو بديل للحوم غني بالبروتين والتيروزين (3200 مجم لكل 100 جرام). مصنوع من دقيق الصويا، يمتزج هذا الطعام بسهولة مع الأطباق؛ لأنه يمتص جميع النكهات.

– سمك القد الأطلسي

يحتوي سمك القد على محتوى من التيروزين يبلغ 2110 مغم لكل 100 غرام من الأسماك.

ومثل العديد من منتجات المأكولات البحرية، يوفّر سمك القد لجسم الإنسان بروتينات وأحماضاً دهنية عالية الجودة.

– البيض

البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين. وبالتالي فهو يوفر بديلاً مثيراً للاهتمام عن اللحوم والأسماك للنباتيين. كما أنه غني بالفيتامينات، ويشمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية.