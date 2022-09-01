الحليب والسكتة الدماغية.. عامل خطر أم عامل حماية؟

تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة خطيرة تتطلب علاجًا عاجلًا، فيما تختلف سبل الوقاية منها، حيث خلصت دراسة جديدة إلى أن الحليب يحدّ من الإصابة بها.

وفيما رُبط هذا المشروب البارد بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بسبب محتواه من الدهون المشبعة، والتي تمثل عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أنّ الدراسات تتحدى هذا الرأي.

في هذا السياق، قالت “ناتالي كوموفا”، خبيرة اللياقة البدنية في JustCBD: “تشير الدراسات المختلفة إلى أن الحليب يمكن أن يقلّل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تحتوي على عوامل الخطر التي تزيد من التعرض للسكتة الدماغية والسكري من النوع 2. الحليب هو أحد منتجات الألبان التي تحتوي على الكازين، ما يحسّن معدل امتصاص الكالسيوم للمساعدة في تقليل تراكم الصفائح الدموية”.

إضافة الى ذلك، هناك أيضا دراسة نُشرت في مجلة Epidemiology and Community Health تؤكد فوائد الحليب على مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وبالنظر إلى 665 رجلًا في منتصف العمر، طلب الباحثون من المشاركين في الدراسة أن يزنوا أنفسهم وأن يسجلوا كمية الطعام التي يتناولونها لمدة سبعة أيام. ثم تابع فريق البحث عدد حالات السكتات الدماغية وحالات أمراض القلب التي حدثت خلال فترة متابعة استمرت 20 عاما.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا أكثر من الكمية المتوسطة من الحليب لديهم “مخاطر أقل” من حالات الطوارئ الطبية.

كذلك، أفاد البحث بأن الحليب يمكن أن يرتبط أيضا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

وأوضح الباحثون: “يجب تحدي التصور الحالي للحليب على أنه ضار، في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويجب بذل كل جهد ممكن لإعادته إلى مكانه الصحيح في نظام غذائي صحي”.

وعلاوة على ذلك، تشير دراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، إلى أن منتجات الألبان الأخرى قد تكون مفيدة أيضا.

ونظرت هذه الدراسة الرئيسية في أكثر من 400.000 رجل وامرأة من تسع دول أوروبية. وعلى غرار البحث السابق، تم تقييم النظام الغذائي للمشاركين باستخدام استبيانات الطعام.

الى ذلك، أشارت النتائج إلى أن تناول المزيد من الحليب والجبن والزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعندما يتعلّق الأمر بكمية الحليب التي يجب أن تشربها، تشير الأبحاث إلى أن الرجال الذين يشربون 200 مل على الأقل من الحليب كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.