الخروج من المنزل بشعر رطب يجعلك مريضًا.. خرافة أم حقيقة؟

لا بدّ من أن والدتك قد حذّرتك مرةً من أن الخروج من المنزل بشعر رطب سيجعلك مريضًا. لكن هل هذه خرافة، أم أنّ الشعر الرطب عند الخروج سيجعلك مريضًا حقًا.

الإجابة القصيرة هي لا.

فالشعر الرطب في مناخ بارد قد يجعلك تشعر بالبرد وعدم الارتياح. لكنه لن يؤدي الى إصابتك بنزلة برد. إذ إن الفيروسات التي تنتقل من خلال سوائل الجسم هي التي تسبب المرض أو الإصابة، مثل الإنفلونزا وكوفيد ١٩. ويجب أن يحصل احتكاك مع هذه السوائل حتى تُصاب بالفيروس. وهذا يحصل عادةً عندما يقوم الشخص المريض بالعطس أو السعال مثلًا.

الشعر الرطب لن يجعلك أكثر استقطابًا للفيروسات ولا يرفع حظوظك بالإصابة بالمرض. وفي ما يلي خطوات تحميك وتحمي عائلتك من التقاط نزلة برد:

١. غسل اليدين

اغسل يديك بالماء والصابون بشكل متكرر. وإذا كان الماء والصابون غير متوفرين، يمكنك استخدام معقّم لليدين.

٢- تطهير أغراضك

نظّف المطبخ والحمامات بمعقّمات، لا سيما اذا كان فرد في العائلة مريضًا.

٣- استخدام المناديل

استخدم المناديل عند العطس والسعال. ارمِ المناديل المستعمَلة فورًا واغسل يديك جيدًا.

٤- عدم المشاركة

هذه النصيحة هي الأفضل لتحمي نفسك. لا تتشارك أكواب الشرب أو أواني المطبخ مع أفراد عائلتك. استخدم كوب المياه الخاص بك عندما يكون هناك شخص مريض في العائلة.

٥- الاعتناء بالنفس

كل جيدًا، مارس الرياضة، احصل على قسط وافٍ من النوم وحاول السيطرة على مستويات التوتر لإبقاء المرض بعيدًا.

لكن، يمكننك أن تطمئن أنك اذا ذهبت خارج المنزل وشعرك رطب، فلن تكون أكثر عرضة للإصابة بنزلة برد. إذ إنّ الشعر الرطب في الأشهر الباردة يسبّب انزعاجًا موقتًا فقط.