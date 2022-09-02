السكر والتجاعيد... ما العلاقة بينهما؟

السكر هو نوع من أنواع الكربوهيدرات البسيطة، يوجد بشكل طبيعي في بعض الخضروات والفواكه، كما أنه مادة مضافة في بعض الأطعمة والمشروبات المصنعة؛ ليعطي الطعم حلو المذاق، وعلى الرغم من أنه يعتبر محبباً وكثير الاستهلاك، إلا أنه من الضروري التعرف على اضرار السكر الصحية.

لا يعد السكر غير صحي في حد ذاته، بل قد يكون من المهم إدراج الخضروات والفواكه التي تحتوي على السكر في النظام الغذائي بشكل معتدل، لأنها مصدر جيد للطاقة، وتأتي مع مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى التي توفر فوائد صحية قيمة.

إلا أن تلك الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف لا تقدم أي قيمة غذائية، كما أنها مصدر فقير للطاقة؛ لأن الجسم يهضم السكر المضاف بسرعة كبيرة، وقد يسبب استهلاك الكثير منه مشاكل صحية عديدة مع مرور الوقت.

نتناول في هذا المقال بعض اضرار السكر الصحية، مثل اضرار السكر على البشرة والوزن، والقلب والأسنان، وكذلك سكر الدم إلى جانب بعض النصائح لكيفية تجنب اضرار تناول السكر.

اضرار السكر الصحية

للحفاظ على نظام غذائي صحي، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم استهلاك أكثر من 36 جرام من السكر المضاف يومياً للرجال، و25 جرام للنساء، إلا أنه تحتوي أبسط المنتجات المصنعة على أضعاف هذه الكمية.

إن إضافة السكر إلى الأطعمة والمشروبات، يزيد بشكل كبير من محتواها من السعرات الحرارية دون إضافة أي فائدة غذائية، بل يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى مشاكل صحية، مثل زيادة مخاطر السمنة والسكري، وتسوس الأسنان، وغير ذلك الكثير.

للحد من اضرار السكر على الجسم، يجب تقليل السكر المضاف إلى الحد الأدنى قدر الإمكان، وهو أمر سهل عند اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الأطعمة الطبيعية الكاملة، وغير المصنعة.

اضرار السكر على البشرة

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية، بزيادة خطر الإصابة ببعض مشاكل البشرة، وتشمل ما يلي:

حب الشباب: هو أحد اضرار السكر على البشرة الأكثر شيوعاً؛ حيث تؤدي الأطعمة السكرية إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين بشكل سريع؛ مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين، وكذلك زيادة إنتاج الزيوت في البشرة، والالتهابات، وكلها تلعب دوراً في تطور حب الشباب.

أظهرت دراسة أجريت على 2300 مراهق، أن استهلاك السكر المضاف بشكل متكرر زاد من مخاطر الإصابة بحب الشباب بنسبة 30٪، كما أظهرت العديد من الدراسات السكانية أن المجتمعات الريفية التي تستهلك الأطعمة التقليدية غير المصنعة، لديها معدلات شبه معدومة لحب الشباب، مقارنة بالمناطق الحضرية ذات الدخل المرتفع.

التجاعيد: التجاعيد هي علامة طبيعية للتقدم في العمر، تظهر مع مرور الوقت بغض النظر عن صحتك، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى تفاقم التجاعيد، وتسريع عملية شيخوخة الجلد.

تعود العلاقة بين تناول السكريات وظهور تجاعيد البشرة إلى تفاعل السكر مع البروتين في الجسم؛ لينتجا معاً مركبات تلعب دوراً رئيسياً في شيخوخة الجلد؛ من خلال العمل على إتلاف الكولاجين والإيلاستين (بالإنجليزية: Elastin)، وهما بروتينات تساعد على تمدد الجلد، والحفاظ على مظهره الشاب.