الصحة العالمية: أوروبا في الاتجاه الصحيح لاحتواء جدري القردة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء 30\8\2022 أنها لحظت علامات “مشجعة” على تباطؤ وباء جدري القردة في أوروبا تفيد أنها تسير “في الاتجاه الصحيح”، داعية إلى تعزيز الجهود المبذولة، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغه: “هناك بعض العلامات المبكرة المشجعة مثل تلك التي لاحظناها في فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة ودول أخرى، على أن الوباء يتباطأ على الأرجح”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “الأمور تسير في الاتجاه الصحيح (ولكن) لإحراز تقدم نحو القضاء على المرض في منطقتنا، يجب أن نضاعف جهودنا بشكل عاجل”.

وسجلت في 53 دولة في المنطقة، بما فيها روسيا وبعض دول آسيا الوسطى، أكثر من 22 ألف إصابة في 43 دولة، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الإصابات المسجلة عالميا.

للقضاء على انتشار الفيروس في أوروبا، توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تدابير المراقبة وتطعيم فئات مستهدفة وتحديد حالات الاتصال والاهتمام بمجتمع الذكور المثليين الذين ينتشر الفيروس بينهم بشكل أساسي.

واستشهد كلوغه بالبرتغال بحيث “في غياب حملة تلقيح كاملة، تمكنا من الحد من الزيادة في عدد الحالات عبر تغيير السلوك ومتابعة المجتمعات المحلية”.