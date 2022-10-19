الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يعيد الكرَّة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من خفض حالة التأهب الأقصى في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه ما زال يمثل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة الطوارئ التابعة لها اجتمعت الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك.

وأوصت اللجنة جميع الدول بتحديث خططها الوطنية لمواجهة الأزمة، مؤكدة الحاجة إلى توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف، الأربعاء، إن “الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرَّة”.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك، والفيروس مستمر في التطور، وفقا لفرانس برس.

وصنفت لجنة الطوارئ بالمنظمة تفشي “كوفيد” على أنه حالة طوارئ صحية عامة دولية”، منذ 30 يناير/ كانون الثاني 2020.

ورغم أن “كوفيد-19” بات تحت السيطرة بشكل أفضل وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، خاصة بعد التوصل للقاحات مضادة للفيروس وفهم المزيد عنه، لكن لا يزال الوباء يمثل تهديدًا كبيرا، فلا يمكن لأحد التنبؤ بموعد ظهور سلالة جديدة، ولا يزال هناك العديد من الجوانب الخفية والأسئلة التي لم يجب العلم عنه.

وخلال عامين من ظهور الفيروس التاجي، بات يتردد الحديث عن تحور كورونا إلى طفرات أخرى، بعضها بات أخطر من النسخة الأصلية من “كوفيد-19” مثل أوميكرون وما تبعه من تحورات لهذه الطفرة تحديدا.