العروق الخضراء في الساقين.. تعرف إلى أبرز الأسباب وأفضل طرق العلاج

يعتمد ظهور العروق الخضراء في الساقين على كمية الدهون الموجود أسفل الجلد، فضلًا عن طبيعة الجلد نفسه، وتعد الدوالي حالة متطورة من تخثر الدم في الأوعية الدموية، والتي ينتج عنها بروز العروق الخضراء إلى سطح الجلد.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن من أبرز أسباب ظهور العروق الخضراء في الساقين، ما يأتي:

1. تقدم العمر

يمكن رؤية العروق الخضراء إذا كان الجلد رقيقًا، حيث أنه مع تقدم العمر يصبح الجلد أرق وأقل مرونة مما يجعل العروق تبدو أكثر بروزًا وخاصة في الساقين، كما أنه كلما قلت نسبة الدهون زاد ظهور العروق.

2. الوراثة

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في ظهور هذه العروق الخضراء في الساقين، أي أنه إذا كان لدى أحد الوالدين عروق ملحوظة فقد يكون الشخص معرضًا للإصابة بذلك.

3. العاطفة

قد تكون العاطفة أحد أسباب ظهور العروق الخضراء في الساقين، حيث أنه إذا كان الشخص يغضب، أو يصرخ، أو يضحك بصخب فإن زيادة الضغط قد تجعل العروق تتوسع وتنتفخ.

4. أسباب أخرى

من الأسباب الأخرى التي تجعل العروق أكثر بروزًا وتؤدي إلى تمدد الأوردة مما يجعلها أكثر وضوحًا، مثل: ممارسة التمارين الرياضية، والتعرض للطقس الحار.

أسباب مرضية تؤدي لظهور العروق الخضراء في الساقين

1. توسع الأوردة (Varicose Veins)

وتسمى أيضًا بالدوالي حيث أنها تمنع تدفق الدم عبر الأوردة إلى الساقين مما يؤدي لظهور العروق الخضراء، وقد يعاني البعض من الألم والحكة بالإضافة لظهور العروق.

2. التهاب الوريد الخثاري السطحي (Thrombophlebitis)

يعد التهاب الوريد الخثاري السطحي أحد أسباب ظهور العروق الخضراء في الساقين حيث أنه ينتج عن حالة التهابية قصيرة المدى ناتجة عن جلطة دموية تحت الجلد، وقد يحدث بسبب إدخال إبرة في الوريد، أو بسبب تجلط الأوردة العميقة.

عوامل خطر تؤدي لظهور العروق الخضراء في الساقين

العمر: حيث أنه مع تقدم العمر يزداد خطر الإصابة ببعض الحالات الطبية، مثل: الدوالي.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بظهور العروق الخضراء في الساقين مقارنةً بالرجال.

الحمل: يزداد حجم الضغط أثناء الحمل على الساقين مع نمو الجنين مما يؤدي لظهور العروق الخضراء.

الوزن: تؤدي السمنة لزيادة الضغط على الساقين والتي تؤدي لظهور العروق الخضراء.

الوقوف أو الجلوس: خاصةً لفترات طويلة.

هل يجب القلق من ظهور العروق الخضراء في الساقين؟

الألم.

التورم.

التشنج.

الشعور بالثقل.

الوخز، أو الحكة، أو الحرق.

نصائح للتخفيف من ظهور العروق الخضراء في الساقين

ممارسة التمارين الرياضية

تُساعد ممارسة التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية في الساقين مما يساعد على التخفيف من ظهور العروق الخضراء في الساقين، ومن أبرز التمارين التي تعد منخفضة التأثير، ما يأتي:

السباحة.

المشي.

ركوب الدرجات.

اليوغا.

ارتداء الجوارب الضاغطة

يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة لتقليل الضغط على الساقين، حيث أنها تُساعد على تحريك الدم نحو القلب، والعضلات، والأوردة، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بجلطة دموية.

اتباع نظام غذائي متوازن

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: اللوز، والفستق، حيث أنها تساعد في توسع الأوردة من خلال تقليل احتباس الماء في الجسم، كما أن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد (Flavonoid)، مثل: الفلفل، والبروكلي، والسبانخ تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقلل من ظهور الدوالي التي بدورها تؤدي لظهور العروق الخضراء.

ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة

يُساعد ارتداء الملابس الضيقة إلى تقييد تدفق الدم، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة للمساعدة على وصول الدم للجزء السفلي من الجسم.

رفع الساقين

يساعد رفع الساقين بمستوى أعلى قليلًا من القلب على تحسين الدورة الدموية، حيث أنه يقلل من الضغط في أوردة الساق ويقلل من ظهور العروق الخضراء.

التدليك

يساعد تدليك الساقين برفق على تقليل ظهور العروق الخضراء حيث أنه يزيد من تدفق الدم عبر الأوردة، ويمكن أيضًا استخدام زيوت للتدليك للحصول على نتائج أفضل.

العلاج بالليزر

يستخدم الليزر لعلاج الدوالي الصغيرة حيث أنه يتم توجيه ضوء الليزر على الوريد، وبالتالي يقل ظهور العروق الخضراء في الساقين.