الفاصوليا السوداء.. حل سحري لهشاشة العظام

الجسم ما هو إلا ألة لصنع العظام هكذا عشنا في الصغر فكسر إحدى عظام يديك أو قدمك لا يأخذ سوى أسابيع قليلة ليعود كما كان مسبقا، ولكن مع التقدم في السن يبدأ الجسم تدريجيا في الضعف حتى أن ألة بناء العظام تبدأ في التباطؤ وتصبح العظام أقل كثافة وقوة كما تصبح ايضا مسامية وهشة وعرضة بشكل اكبر للكسر والذي يحتاج لوقت اكبر للالتئام في حالة تعرف باسم هشاشة العظام.

ولهذا تجد النصيحة الذهبية أنه مع التقدم في السن عليك أن تفكر في طرق الحفاظ على قوة عظامك لتجنب هشاشة العظام، وتعد أولى هذه الطرق وأكثرها أهمية والتي تحافظ بنسبة أكبر على صحة العظام هي مراقبة ما تأكله من خلال الابتعاد عن الأطعمة التي تستنزف العظام وإضافة الأطعمة الغنية بالمكملات الغذائية المطلوبة لعظام أقوى.

وتكون البداية من تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والتي تفتقر إلى العناصر الغذائية الصحية مثل رقائق البطاطس والبيتزا والوجبات السريعة والأطعمة المصنعة كونها تحتوي على نسبة عالية من الملح، ما يمكن أن يزيد من إزالة الكالسيوم المخزن في العظام ويؤدي إلى انخفاض كثافتها وفقا لموقع ” eatthis”.

وأيضا تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة وخاصة المشروبات الغازية التي تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي يمكن أن يقلل من امتصاص الكالسيوم ما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام.

ليصبح الحل السحري في الحفاظ على كتلة العظام مع التقدم في العمر هو إضافة الأطعمة الغنية بالمعادن التي تحتاجها العظام فعلى الرغم من أن البقوليات تحتوي على حمض الفيتيك الذي يمكن أن يقلل من امتصاص بعض المعادن مثل الكالسيوم، إلا أن فوائد تناول الفاصوليا وخاصة السوداء تفوق بشكل كبير أي تأثير سلبي محتمل على العظام.

حيث توفر الفاصوليا السوداء العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم الضروريين للمساعدة في الوقاية من هشاشة العظام، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامين د وفيتامين ك والزنك والنحاس وذلك عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن لتصبح كلمة السر في تجنب الإصابة بهشاشة العظام.

وللحصول على فوائد الفاصوليا السوداء كاملة من خلال تقليل نسبة الفيتات التي تحدث بشكل طبيعي وقد تحد من امتصاص الكالسيوم والحديد والزنك عليك نقع الفاصوليا أو البقوليات بشكل عام في ماء بدرجة حرارة الغرفة طوال الليل ثم التخلص من الماء بعد ذلك قبل طهيها فذلك يمكن أن يساعد على تقليل نسبة الفيتات.