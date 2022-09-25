الفواكه والخضروات البرتقالية كنز من الفوائد الصحية

تُعرف الفواكه والخضروات البرتقالية بأنّها غنيّة بالألفاكاروتين والبيتاكاروتين، مما يقلّل خطر أمراض القلب والسرطان بسبب التركيزات العالية لمضادات الأكسدة في الأطعمة ذات اللون البرتقالي.

كذلك، تحتوي على مركّبات الفلافونويد، زياكسانثين، البوتاسيوم، الليكوبين وفيتامين سي C؛ وهذه المركّبات تعزّز صحة الجلد، العينين وجهاز المناعة.

ويوجد في هذه المأكولات كميات من البوتاسيوم، وهو المعدن المسؤول عن الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستوى الطبيعي له، كما يمنع ظهور التجاعيد وأمراض القلب وتصلّب الأوعية الدموية.

من الفوائد الصحية المهمة للفواكه والخضروات البرتقالية أنها تحمي الجسم من أنواع متعدّدة من السرطان كسرطان المعدة والثدي، تحافظ على صحة القولون، وهي إلى جانب ذلك مصدر جيد للألياف، تخفّض الكولسترول في الدم وتساهم في الحفاظ على الوزن الصحي، دون أن ننسى أنها تعزّز نمو الكولاجين في البشرة فتؤخر الشيخوخة.

تعزيز صحة العينين

أثبتت الدراسات العلمية أن البرتقال غني بفيتامين C، وأن تناول واحدة فقط في اليوم يمكن أن يحميك من الضمور البقعي. هذا ويساهم وجود فيتامين C في الحفاظ على الأوعية الدموية سليمة في عينيك ويكافح الماء الأبيض.

ومن المعروف أيضاً أن الجزر يعزّز صحة العين؛ لأنه يحتوي على البيتا كاروتين الذي يساعد على منع عدوى العين وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.

خفض ضغط الدم

الفواكه مثل المشمش، البرتقال، الأناناس والمانغو غنيّة بالبوتاسيوم الذي يساعد في خفض ضغط الدم. كما تشير العديد من الدراسات إلى أن الحمضيات الغنية بفيتامين C يمكن أن تقلّل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تقليل مستوى الكولسترول

يحتوي الزنجبيل على الجنجرول، وهي مادة ذات خصائص طبية قوية. هذه المادة جنباً إلى جنب مع الإنزيمات والزيوت الطبيعية الموجودة ضمن مكوّناته، تساعد في خفض مستوى الكولسترول السيئ في الدم. كما يحتوي البرتقال على مواد تسمى فيتوسترولس والتي تعرف بأنها تمنع امتصاص الكوليسترول من قبل الخلايا الموجودة في الأمعاء.

الوقاية من هشاشة العظام

إن الفيتامين C المضادّ للأكسدة ضروري لتطوير الغضروف، ونقص هذا الفيتامين المضاد للأكسدة يمكن أن يؤدي إلى هشاشة العظام.

تحتوي الفواكه مثل البابايا، الأناناس، البرتقال، الغريب فروت، الشمام والفلفل الأصفر على فيتامين C الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل عن طريق زيادة التشحيم والحدّ من التهاب المفاصل، وبالتالي تقليل آلام المفاصل.

تعزيز الكولاجين

ينتج الجسم الكولاجين، وهو بروتين موجود في الجلد بمساعدة فيتامين C. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للكولاجين في توفير الشدّ والمرونة للبنى الجلدية. يعتبر اليقطين غنياً بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد في إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة ناعمة.

محاربة الجذور الحرّة

الفليفلة الصفراء، المشمش، الخوخ، الجريب فروت، والذرة.. عبارة عن مخازن قوية من مضادات الأكسدة مثل فيتامين A، وفيتامين C، والليكوبين الذي يتمتّع بقدرات قوية لعرقلة نمو الخلايا السرطانية، تعزيز جهاز المناعة وتجديد شباب الخلايا المتضررّة والأنسجة على نحو فعّال.

تقوية جهاز المناعة

الكاروتينات مثل البيتا كاروتين مهمة في الأداء السليم لجهاز المناعة. هذه الكاروتينات موجودة في الفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر والبرتقالي والتي تساعد في تعزيز مناعتك وتقي من الإصابة بالأمراض. وبدون هذه الخضروات سيكون نظام المناعة ضعيفاً، وسوف يتدهور نظرك وتتقدّم بالعمر بشكل أسرع. أضف الفواكه والخضروات البرتقالية إلى طبقك للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن.

فوائد الفواكه والخضروات البرتقالية وسرطان الثدي

حمض الريتينويك هو مادة مشتقّة من الفيتامين A الموجودة بوفرة في البطاطا الحلوة والجزر. ووفقاً لأبحاث علمية، فإنه يساعد في مكافحة سرطان الثدي في مرحلته الأولى.

فوائد الفواكه والخضروات البرتقالية والشيخوخة

البيتا كاروتين هي من المغذيات الموجودة في الخضر البرتقالية الداكنة. فالبيتا كاروتين لا تقوّي فقط النظر بل تعمل أيضاً على تأخير الشيخوخة في الخلايا الدماغية وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس بالإضافة إلى تعزيز نظام المناعة.

فوائد الفواكه والخضروات البرتقالية وصحة القلب

إن إدراج الجزر الخام إلى النظام الغذائي الصحي يساعد على الاستفادة من مستوى عالٍ من الألفا والبيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، ويقلّل من خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية، فيما يعدّ اليقطين مصدراً ممتازاً لكل من ألفا وبيتا كاروتين.