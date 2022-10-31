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الكحول والجلطة الدماغية.. ما الكمية التي تزيد خطر الإصابة بالعارض القاتل؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2022 11:29 صباحًا
استهلاك الكحول

استهلاك الكحول

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من المعروف أنّ للإفراط في استهلاك المشروبات الكحولية آثارًا مدمّرة على صحة الجسم لا سيما على القلب والكبد.

ويعتقد البروفيسور “مارتن أودونيل” من جامعة غالواي الإيرلندية، أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية.

ووفقًا للبروفيسور، إنّ الجلطة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقة في جميع أنحاء العالم. وتناول الكحول يزيد كثيرا من هذا الخطر.

ويؤكد أن من يتناولون الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بجلطة دماغية بنسبة 14٪ مقارنة بمن لا يتعاطونه.

في السياق نفسه، تشير مجلة Neurology إلى أن فريقًا علميا برئاسة البروفيسور أدونيل أجرى دراسة، كشفت نتائجها أن تناول خمس جرعات من الكحول في اليوم، مرة واحدة في الشهر، يزيد من خطر الإصابة باحتشاء الدماغ بنسبة 29 بالمئة وبالجلطة الدماغية النزفية بنسبة 76 بالمئة.

ويوضح الباحثون أنّ خمس جرعات من الكحول تعادل خمسة كؤوس من مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكحول (40 بالمئة). أو 2.5 لتر من الجعة، أو نصف قنينة خمر.

وفي حالة التخلي عن تناول الكحول ينخفض خطر الإصابة بالجلطة الدماغية بشكل كبير.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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