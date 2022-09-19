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الكشف عن سر جديد لإبطاء الشيخوخة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2022 6:25 مساءً
الشيخوخة- تعبيرية

الشيخوخة- تعبيرية

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أظهر بحث جديد أن تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات يومياً يحافظ على الصحة المعرفية مع تقدم العمر وربما يمنع التدهور المعرفي.

ووجدت الدراسة التي أجرتها جمعية ألزهايمر في الولايات المتحدة أن المكملات الغذائية متعددة الفيتامينات تحسن مستوى الإدراك لدى كبار السن، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الاستخدام اليومي لمكملات مستخلص الكاكاو لا تفيد في تقوية الإدراك.

وأشارت الدراسة- التي استمرت ثلاث سنوات وشملت أكثر من 2200 من كبار السن- إلى أن مكملات الفيتامينات والمعادن اليومية أثبتت تقديمها فائدة معرفية ذات دلالة إحصائية.

وتوصلت إلى أن مستخلص الكاكاو ليس له أي تأثير على الإدراك.

وفقاً لتقديرات الباحثين، تُرجمت ثلاث سنوات من مكملات الفيتامينات تقريباً إلى تباطؤ بنسبة 60% في التدهور المعرفي (حوالي 1.8 سنة).

وأظهرت النتائج أن الفوائد كانت أكثر وضوحاً نسبياً في المشاركين الذين يعانون من أمراض قلبية وعائية كبيرة، وهو أمر مهم لأن هؤلاء الأفراد معرضون بالفعل لخطر متزايد للإصابة بالضعف الإدراكي والتدهور.

ويقول الباحثون إن من السابق لأوانه التوصية بمكملات الفيتامينات اليومية لمنع التدهور المعرفي، ففي حين أن هذه النتائج الأولية واعدة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث في مجموعة أكبر وأكثر تنوعاً من الناس.

ويضيف الباحثون: أيضًا، لا يزال يتعين علينا القيام بعمل لفهم أفضل لماذا قد تفيد الفيتامينات المتعددة في الإدراك لدى كبار السن.

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