ما أصبح الجميع على دراية به أن الإصابة بالسرطان أحد أكثر الأمراض غموضا ترتبط في بعض الأحيان بنمط الحياة غير الصحية، فبعد العديد من الأبحاث والدراسات للوقوف على أسباب الإصابة بالسرطان للوقاية منه بتجنب هذه الأسباب لم يتمكن العلم من تحديد سبب واحد رئيسي يحفز على الإصابة به.

ولكن ما أكدته الأبحاث أن أحد أكثر الأسباب شيوعا هو اعتماد نمط من الحياة السيئة غير الصحية الخالية من تناول الخضروات والفاكهة المعززة للصحة والمناعة، لتكتشف فيما بعد أن ما تفضله وتحرص على تواجده بجانب كل وجبة ” المخلل” هو أحد العوامل المحفزة للإصابة بسرطان المعدة.

ففي دراسة قام من خلالها الباحثون بتحليل 14 دراسة اهتمت ببحث العلاقة بين استهلاك الخضروات المخللة ومخاطر الإصابة بسرطان المعدة، وتم نشر نتائجها في مجلة ” Cancer Epidemiology، Biomarkers & Prevention” توصلوا إلى أن الخضروات المخللة يرتبط بخطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 50٪.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المحفوظة بالملح مثل الخضروات المخللة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، وذلك بسبب ما يستقبله الجسم من نسبة كبيرة من الصوديوم ولاحظ الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الخضار الطازجة يعمل بشكل كبير على انخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة وفقا لموقع “إكسبريس”.

ولكن ارتبط تناول كميات كبيرة من المخللات بشكل كبير بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة ولهذا رأى الباحثون ضرورة استبدال الخضروات المخللة بأخرى طازجة أكثر صحية للوقاية من خطر الإصابة بسرطان المعدة مع التقليل من كمية الملح التي تتناولها وايضا من كمية اللحوم الحمراء والمعالجة.