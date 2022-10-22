المشي على الرمال له العديد من الفوائد الصحية.. اليكم ابرزها

لا يخفى على أحد أن المشي حافي القدمين على الرمال له جاذبيته، لكن هل تعلم أن له أيضًا العديد من الفوائد الصحية؟ يعتبر المشي على الرمال هو شكل رائع من التمارين للحفاظ على نمط حياة نشط بدنيًا.

في الواقع، أظهرت الأبحاث أن المشي على الرمال لمدة ساعة إلى ساعتين يوميًا يدعم طول العمر والحيوية مع تقدمنا ​​في العمر، ووسيلة رائعة لتصفية ذهنك وفرصة للاسترخاء كما يساعد في التخلص من الطاقة السلبية والكهرباء الزائدة في الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع “softstarshoes”، فيما يلي فوائد المشي على الرمال حافي القدمين.

تحسين حالتك المزاجية:

نعلم جميعًا أن التمارين الرياضية تعزز مزاجك، ولكن هناك دراسات تظهر أنه عندما تمشي على الرمال تحصل على هذا التعزيز الإضافي.

ممارسة اليقظة الذهنية:

اغتنم الفرصة للاستمتاع بالطبيعة، حيث تظهر الأبحاث أن البقاء في اللحظة الحالية وممارسة اليقظة الذهنية يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الفوائد، من انخفاض التوتر وتقليل القلق إلى نوم أفضل وزيادة الإيثار.

حرق السعرات الحرارية:

الطاقة المستخدمة لتقوية تلك العضلات يجب أن تأتي من مكان ما، يمكنك توقع حرق ما يقرب من 50٪ من السعرات الحرارية عن طريق المشي أو الجري على الرمال أكثر مما تحرقه على الأرض المرصوفة.

الاسترخاء:

إذا كانت قدميك محصورة في أحذية ضيقة أو ضيقة طوال اليوم، فإن الركل بها وترك أصابع قدميك تتحرك وتمدد بشكل طبيعي هي طريقة رائعة لمنح نفسك بعض الراحة، ويتوافق الرمل مع قدميك دون تقييدهما، لذا فهو يشبه تدليك القدم بالمشي تقريبًا، وإذا أخذتك نزهة أو ركض عبر مسطح مائي، فمن المحتمل أن يساعد صوت الأمواج وطيور النورس على التخلص من إجهادك.

أشارت دراسة من جامعة إكستر إلى أن الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول على الشواطئ يعانون من إجهاد أقل ويحسنون الصحة العامة.

تقشير طبيعي:

تعمل الرمال الرطبة كمقشر يساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة من جسمك، جربها عن طريق المشي أو الجري على الرمال السائبة ثم التجول في مسار الأمواج الضحلة من وقت لآخر لغسلها، وستعمل مع باقي جسمك أيضًا.

تعزيز الفيتامينات والمعادن

من الواضح أن فيتامين (د) متوفر بكثرة على أي شاطئ مشمس، وقد ثبت أنه يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم، والاستجابة المناعية الذاتية والمزاج.

وجدت دراسة أجراها معهد بيكر لأبحاث القلب في ملبورن بأستراليا أن زيادة ضوء الشمس أدى أيضًا إلى تقليل التوتر وتحسين النوم والشهية، وإذا كنت على شاطئ مالح، فإن الماء يحتوي أيضًا على العديد من المعادن الصحية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم واليود.