الموز الأحمر.. فوائد مذهلة لم تكن تعرفها من قبل عن هذه الفاكهة الفريدة

الكثيرون من عشاق الموز، يعرفون منه ذا اللون الأصفر الأشهر في العالم والمتميز بأنواعه الكثيرة تبعاً لمناطق انتشاره، ولكن هل سمعت من قبل عن الموز الأحمر؟

ووفقاً لموقع سكاي نيوز، فإن الموز الأحمر “يملك مذاقا حلوا يجمع بين خليط الموز والتوت”، عادة ما يستغرق حوالي 9 أشهر حتى يصل لمرحلة النضوج، ومن أشهر الدول التي تزرعه، الهند والصين وكوستاريكا والمكسيك، وبعض الدول الإفريقية مثل تنزانيا وزنجبار.

يتميز الموز الأحمر بامتلاكه على الكاروتينات، وهي الصبغة التي تعطيه اللون الأحمر المميز.

ونظراً لانتشاره المحدود، فإن سعر هذا النوع الموز يبلغ تقريبا عشرة أضعاف سعر الموز الأصفر، إضافة إلى أن عمره الافتراضي أقل من نظيره الأصفر إذ يجب تخزينه بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، كما يجب تجنب تبريده.

فوائد هامة جداً

يعزز صحة الجهاز المناعي ويعالج فقر الدم، لأنه غني جدا بفيتامينات (C – B6).

يحسّن الخصوبة لدى الرجال والنساء بفعل فيتامين 6 والكاروتين والزينك.

يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يعد أمرا مهما للذين يتبعون حمية غذائية، خصوصا أن ثمرة واحدة منه تحتوي فقط على 90 سعرة حرارية، وعلى 0.3 غرام من الدهون.

يساعد في الإقلاع عن التدخين، بسبب احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، الذين يساعدان الجسم في مكافحة انسحاب النيكوتين.

يعزز مستويات الطاقة في الجسم، بفضل السكريات الطبيعية التي يحتويها، مثل الفركتوز والغلوكوز، التي تمنح الجسم النشاط والحيوية طوال اليوم.

مناسب لمن يعانون مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك، لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تزيد من كفاءة حركات الأمعاء.

أساسي لصحة القلب، إذ يساعد على ضبط ضغط الدم كونه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم.