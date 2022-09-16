الوقاية من التهاب المفاصل.. فاكهة لذيذة قد تنجز المهمّة!

وجد باحثون أنّ مستخلص إحدى الفواكه قد يكون قادرًا على تأخير مرض التهاب المفاصل أو حتى تقليل فرص الإصابة به. اذ إن تناول الفواكه لديه الكثير من المنافع بشكل عام، لكنّ فاكهة معينة يمكن أن تساعد جدًا عندما يتعلق الأمر بمشكلة صحية تصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

في هذا الإطار، سلّطت ورقة بحثية الضوء على آثار فاكهة الرمّان على أكثر أشكال التهاب المفاصل شيوعًا في بريطاينا. ويضرّ هذا المرض ببطانة الغضروف الملساء للمفصل،ما يجعل الحركة أكثر صعوبةً ويودي الى الشعور بالألم. ويصيب بشكل أساسي مفاصل اليد والركبة والعمود الفقري والأوراك.

التحليل الذي نُشر في مجلة Health sciences جمّع عددًا من التجارب التي استكشفت استخدام مستخلص الرمّان. ويقول التحليل: ” استُخدمت فاكهة الرمان في الطب التقليدي لعلاج مرضى الضغط المرتفع، والسكري والكوليسترول، والنشاط التأكسدي، وحالات الالتهاب”.

وقد أظهرت الدراسات أنّ الرمان غني بمركبات ناشطة مثل البوليفينول، والأنثوسيانين، والفلافونويد وغيرها. ويزيد استخدام عصير الرمان حول العالم نظرًا لمحتواه العالي من مضادات الأكسدة، بالإضافة الى أنه يساعد في الوقاية من اضطرابات القلب والاوعية الدموية.

ويشرح التحليل: “على مدى العقد الفائت، تبحث المعاهد في إمكانات الرمّان العلاجية وطريقة عمله على آليات تنكس الغضروف، لفهم الأهداف الجزيئية المحورية المشاركة في الالتهابات وعملية تدمير المفاصل”.

وأظهرت دراسة أخرى أن مستخلص الرمّان PFE (POMx) ، ساعد على حماية الفئران من التهاب المفاصل. وأظهر الباحثون أن استهلاك المستخلص أخّر بداية التهاب المفاصل لدى الفئران وقلّل فرص الإصابة به.

وقد خلص الباحثون الى أنّ الرمان او مركباته يمكن أن تبرز كاستخدام علاجي جديد لعلاج التهاب المفاصل او حتى الامراض الالتهابية الاخرى.

أمّا العوارض الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل فهي:

-الانتفاخ

-الرقة

-صوت طقطقة عند تحريك المفصل المُصاب

ويقول مركز الصحة البريطاني إن حدّة العوارض قد تختلف بشكل كبير بين شخص وآخر، وبين المفاصل المصابة، لافتًا الى انه بالنسبة الى بعض الأشخاص، يمكن أن تكون العوارض خفيفة غير متواصلة، فيما قد يختبر أشخاص آخرون مشاكل متواصلة واكثر حدة ما يصعّب أداء النشاطات اليومية.