الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الوكالة العالمية: الاتحاد الدولي لكمال الأجسام غير متوافق مع معايير مكافحة المنشطات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2022 9:58 مساءً
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

A A A
طباعة المقال

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “الوادا” الاثنين، ان الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية غير متوافق مع معايير مكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن “عدم امتثال الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في تنفيذ نظام فحص واختبار وعدم كفاية الموارد لتطوير أي برنامج لمكافحة المنشطات هو الذي دفع إلى هذا التحرك”.

وأضاف البيان الصادر عن الوكالة العالمية إن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لم يطعن في تلك المزاعم.

وتابعت الوكالة العالمية ان جميع أنشطة الاختبار الخاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام ستخضع لإشراف طرف ثالث نتيجة لذلك، في حين سيتم استبعاد ممثلي الاتحاد من المشاركة أو حضور أي أحداث تشمل عدة رياضات بما في ذلك الأولمبياد وذلك حتى عودة الرياضة للمنافسات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

الشعور بالبرد- تعبيرية
هل تشعر ببرودة جسمك بشكل مفاجىء؟.. تعرف على الاسباب
لقاح موديرنا
كورونا
لقاح معدل ضد كورونا من موديرنا
سرطان الرئة- تعبيرية
منها بحة الصوت.. أعراض تنذر بسرطان الرئة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها