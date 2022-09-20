اليكم ما هى الإكزيما وعلامات الإصابة بها؟

الإكزيما هي حالة تلتهب فيها البقع الجلدية وتتسبب في حكة وتشقق وخشونة، يمكن أن تسبب بعض الأنواع أيضًا ظهور بثور يستخدم الكثير من الناس كلمة الإكزيما عند الإشارة إلى التهاب الجلد التأتبي، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويشير المصطلح التأتبي إلى مجموعة من الحالات التي تشمل الجهاز المناعي، بما في ذلك التهاب الجلد التأتبي والربو وحمى القش.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة، مثل المكسرات ومنتجات الألبان، إلى ظهور أعراض الإكزيما، ويمكن أن تشمل المحفزات البيئية الدخان وحبوب اللقاح والصابون والعطور.

يمكن أن تختلف أعراض الإكزيما حسب عمر الشخص وشدة الحالة ويمكن أن تختلف باختلاف الفرد.

ما هى أعراض الإكزيما العامة؟

في معظم الحالات تكون أعراض الإكزيما خفيفة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الجلد التأتبي ما يلي :

1-بشرة جافة متقشرة

2-احمرار الجلد

3-قروح مفتوحة أو متقشرة أو تبكي

قد يحتاج الأشخاص المصابون بالأكزيما الشديدة إلى مزيد من العلاج المكثف لتخفيف أعراضهم يمكن أن يؤدي الفرك والخدش المستمران أيضًا إلى التهابات الجلد.

ما هى أعراض الإكزيما عند الرضع؟

1-طفح جلدي على فروة الرأس والخدين

2-الطفح الجلدي الذي يظهر فقاعات قبل تسرب السوائل

3-الطفح الجلدي الذي يمكن أن يسبب حكة شديدة قد تتداخل مع النوم

الأعراض التالية لالتهاب الجلد التأتبي شائعة عند الأطفال من سن سنتين وما فوق:

1-الطفح الجلدي الذي يظهر خلف ثنيات المرفقين أو الركبتين

2-طفح جلدي يظهر على الرقبة والمعصمين والكاحلين والثنية بين الأرداف والساقين

3-الطفح الجلدي الذي يمكن أن يصبح أفتح أو أغمق

4-سماكة الجلد، والمعروفة أيضًا باسم التحزز، والتي يمكن أن تتطور بعد ذلك إلى حكة دائمة

ما هى أعراض التهاب الجلد التأتبي الشائعة عند البالغين؟

1-الطفح الجلدي المتقشر أكثر من تلك التي تحدث عند الأطفال

2-الطفح الجلدي الذي يظهر بشكل شائع في تجاعيد المرفقين أو الركبتين أو مؤخرة العنق

3-الطفح الجلدي الذي يغطي معظم الجسم

4-بشرة جافة جدا في المناطق المصابة

5-الطفح الجلدي الذي يسبب الحكة بشكل دائم

ما هى العلاجات؟

لا يوجد علاج حاليًا للإكزيما يهدف علاج الحالة إلى شفاء الجلد المصاب ومنع حدوث نوبات من الأعراض، سيقترح الأطباء خطة علاجية بناءً على عمر الفرد وأعراضه وحالته الصحية الحالية، بالنسبة لبعض الناس، تزول الإكزيما بمرور الوقت بالنسبة للآخرين، فهي حالة تستمر مدى الحياة.

هناك العديد من الأشياء التي يمكن للأشخاص المصابين بالأكزيما القيام بها لدعم صحة الجلد وتخفيف الأعراض:

1-أخذ حمامات فاترة

2-وضع مرطب في غضون 3 دقائق من الاستحمام “لحبس” الرطوبة

3-ترطيب كل يوم

4-ارتداء الأقمشة القطنية والناعمة

5-تجنب الألياف الخشنة والمخربشة والملابس الضيقة

6-استخدام المرطب في الطقس الجاف أو البارد

7-باستخدام صابون لطيف أو منظف غير صابون عند الغسيل

8-اتخاذ احتياطات إضافية للوقاية من نوبات الإكزيما في الشتاء

9-تجفيف الجلد بالهواء أو التربيت عليه بلطف بمنشفة، بدلاً من فرك الجلد حتى يجف بعد الاستحمام أو الاستحمام حيثما أمكن، تجنب التغيرات السريعة في درجة الحرارة والأنشطة التي تسبب التعرق.

تعلم وتجنب محفزات الأكزيما الفردية

إبقاء أظافر الأصابع قصيرة لمنع الخدش من كسر الجلد

يمكن للناس أيضًا تجربة العديد من العلاجات الطبيعية للإكزيما، بما في ذلك الصبار وزيت جوز الهند وخل التفاح.

الأدوية

يمكن للأطباء وصف العديد من الأدوية لعلاج أعراض الإكزيما، بما في ذلك:

كريمات ومراهم الكورتيكوستيرويد الموضعية: وهي أدوية مضادة للالتهابات ويجب أن تخفف الأعراض الرئيسية للإكزيما، مثل الالتهاب والحكة، يمكن للناس وضعها مباشرة على الجلد، قد يستفيد بعض الأشخاص من الأدوية القوية الموصوفة طبيًا.

الأدوية الفموية: إذا لم تكن العلاجات الموضعية فعالة، فقد يصف الطبيب الأدوية الفموية مثل الكورتيكوستيرويدات الجهازية أو مثبطات المناعة، هذه متوفرة على شكل حقن أو أقراص عن طريق الفم، يجب على الناس استخدامها لفترات قصيرة فقط، أيضًا، من المهم ملاحظة أن الأعراض قد تتفاقم عند إيقاف هذه الأدوية إذا لم يكن الشخص يتناول بالفعل دواءً آخر لهذه الحالة.

المضادات الحيوية: يصف الأطباء المضادات الحيوية إذا حدثت الإكزيما جنبًا إلى جنب مع عدوى جلدية بكتيرية.

مضادات الهيستامين: يمكن أن تقلل من خطر الخدش الليلي، لأنها تميل إلى التسبب في النعاس.