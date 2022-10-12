اليكم ما هي أسباب الإغماء أثناء ممارسة الرياضة

كثير من الناس قد يتعرضون إلى الإغماء أو يشعر بالدوخة أثناء أو بعد التمارين، وهذا قد يعود إلى عدة أسباب، قد يحدث هذا مرة واحدة فقط أو قد يحدث أيضًا بشكل متكرر، إذا شعرت أنها حالة طارئة، فاستشر طبيبك لأنه قد يكون مؤشرًا على بعض الحالات الصحية.

ومع ذلك، هناك أسباب لإغماء الشخص أثناء أو بعد التمارين مثل انخفاض سكر الدم إلى الجفاف والعديد من الأسباب الأخرى، فمن المهم للغاية أن تأكل شيئًا ممتلئًا قبل التمرين لأن المعدة الفارغة قد تكون سببًا للشعور بالدوار.

هنا، ألقى نظرة على أسباب الإغماء أثناء ممارسة الرياضة أو بعدها وفقا لموقع ” healthline”.

الجفاف:

يحتاج جسمك إلى السوائل أثناء ممارسة الرياضة، وبالتالي من المهم للغاية أن تشرب كمية كافية من الماء أو المشروبات الأخرى التي تمنعك من الإغماء.

انخفاض نسبة السكر في الدم:

عند ممارسة الرياضة، يحتاج جسمك إلى سكر إضافي عن المستوى المعتاد، وبالتالي، من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر أو الجلوكوز، سيساعد ذلك في توفير طاقة الجسم ويقي من الدوار والإغماء.

تمارين عالية الشدة:

عند أداء تمارين شديدة الشدة، قد تضيف ضغطًا إضافيًا على جسمك، قد لا يكون جسدك قادرًا على تحمل هذا الضغط، وفي النهاية، قد تُصاب بالإغماء.

انخفاض في ضغط الدم:

هذا سبب آخر قد يجعلك تشعر بالإغماء أو بالدوار، إذا كنت تعاني من انخفاض في ضغط الدم، فقد تؤدي التدريبات المكثفة أو تغيير الأوضاع بسرعة إلى الإغماء أو الدوار.