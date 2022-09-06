اليكم 5 عادات يمكن أن تقلل الانتفاخ على الفور

هل تعانى من الغازات وانتفاخ البطن، لا تقلق فهناك نحو 20 في المائة من البالغين لديهم شكاوى في الجهاز الهضمي من التجشؤ أو انتفاخ البطن، فالغازات والانتفاخ لا تعني بالضرورة أن هناك شيئاً خاطئاً في الهضم، ولتقليل الغازات يجب التركيز على النظام الغذائي وعادات الأكل، فيما يلي خمس عادات يمكن أن تقلل الانتفاخ على الفور، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

تمارين الإطالة

يمكن أن تكون تمارين الإطالة فعالة للغاية في مكافحة الانتفاخ، قالت ريبيكا ويبل، مدربة اليوجا في مدينة نيويورك، إن التمدد سيساعد على فتح الأشياء قليلاً، كما أنه سيزيد من الدورة الدموية في الجذع، وبالتالي، الأعضاء التي تعمل على الهضم.

التمارين المنتظمة

يقول الأطباء إن التمرين يمكن أن يساعد في التخلص من الانتفاخ بسرعة، تساعد التمارين المنتظمة جسمك على العمل بكفاءة أكبر، يمكن أن يساعد أيضاً في تنسيق جدران الأمعاء الغليظة لمساعدتك على تحريك البراز، حتى التمارين منخفضة التأثير مثل المشي واليوجا يمكن أن تساعدك على التخلص من العرق وإفراز مواد كيميائية قوية تشعرك بالراحة.

اشرب الكثير من الماء

يساعد شرب كمية كافية من الماء على تليين البراز، مما يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي التي قد تؤدي إلى الانتفاخ، الأطعمة مثل الخيار والكرفس والبطيخ تحتوي أيضاً على نسبة عالية من الماء.

العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية

تروج العديد من الإعلانات للأدوية أو العلاجات التي تقلل الغازات والانتفاخ، لقد ثبت أن بعضها ذا قيمة في الدراسات السريرية، والبعض الآخر لم يتم إثباته علمياً بعد.

لا تتجنب الألياف

لا تقطع الألياف من نظامك الغذائي، حتى لو كانت تجعلك منتفخاً قليلاً، من المهم عدم حذف الأطعمة من النظام الغذائي تماماً والتي قد تسبب الغازات، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مهم لانتظام الأمعاء وصحة القولون، لذا فإنه يستحق الصبر الذي قد يتطلبه بناء القدرة على تحمل هذه الأنواع من الكربوهيدرات ببطء، ابدأ بإضافة الأطعمة الغنية بالألياف في كميات أقل، مثل نصف كوب أو أقل، تأكد من أن تناول السوائل ومستويات النشاط كافية، لأنها تساعد على نقل الأطعمة عبر الجهاز الهضمي.