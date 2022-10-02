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انهيار مفاوضات بين شركة مودرنا وبكين.. إليكم السبب

منذ 29 ثانية
لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

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نقلت صحيفة فايننشال تايمز يوم (السبت 1-10-2022) عن أشخاص مطلعين قولهم إن شركة مودرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19 مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك.

وقالت الصحيفة، نقلا عن أشخاص شاركوا في مفاوضات جرت بين عامي 2020 و 2021، إن شركة الأدوية التي مقرها كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، رفضت طلب الصين بتسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوف تجارية وأخرى تتعلق بالسلامة. وأضافت أن الشركة لا تزال “حريصة” على بيع اللقاح للصين.

وقال التقرير إن الشركة “تخلت” عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساسي للبيع في البلاد.

ولم ترد مودرنا على الفور على طلب رويترز للتعليق.

ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لكوفيد-19 وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليا.

وفي سبتمبر أيلول قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا ، بول بيرتون إن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي الريبي.

    المصدر :
  • رويترز

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