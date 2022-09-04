بالصور: إزالة أكبر ورم من جسم امرأة يبلغ وزنه 45 كيلو غراما!

قام فريق طبي برازيلي بإزالة أكبر ورم من جسم امرأة، بلغ وزنه نحو 45 كيلو جرامًا.

كانت المريضة التي تبلغ من العمر 45 عامًا، تعاني من الورم، الذي وصل وزنه لما يقرب من ربع وزن جسمها، لأكثر من 5 سنوات، وتمكنت بعد العملية من التنفس بدون أجهزة والتحدث وتناول الطعام.

واستغرقت العملية الجراحية ساعتين في مستشفى ساو خوسيه دو آفاي في ريو دي جانيرو، حيث قام الأطباء خلالها بإزالة الكتلة الورمية المعلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، والذي كان يصعب عملية التنفس لديها.

وكشف عن العملية الطبيب جلاوشيو بويشات، حيث نشر صور الورم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بويشات لوكالة الأنباء البرازيلية “UOL”: “لقد كان أكبر ورم أجريت عليه عمليات جراحية، وبالتأكيد أكبر ورم خضع لعملية جراحية على الإطلاق”.

وعقد بويشات ومساعدوه مؤتمرا لمناقشة التصوير بالأشعة السينية، وقرروا إزالة الكتلة، حيث شارك ما لا يقل عن 14 طبيبا في الجراحة لإزالته.

فيما يعتقد بويشات ومساعدوه أن الورم ربما يكون قد تطور في رحم المرأة، لكنه سينتظر 3 أسابيع حتى يتعرف على نتائج العملية.