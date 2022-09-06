بخاخ استنشاق بدلا من الحقن.. الصين توافق على أول لقاح لفيروس كورونا

وافق منظمو الأدوية الصينيون على أول لقاح يؤخذ بالاستنشاق لفيروس كورونا فى العالم، من صنع شركة كانزينوCanSino ومقرها تيانجين، وذلك وفقا لما ذكره موقع ميديكال إكسبريس.

وأضافت الشركة، فى بيان، أن الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية أعطت الضوء الأخضر للقاح للاستخدام الطارئ كمعزز، موضحة أن اللقاح الذى لا يعتمد على الحقن، والذى يمكن تخزينه وإعطاؤه بسهولة أكبر من اللقاح العضلى، سيتم إعطاؤه من خلال البخاخات.

وأضاف البيان أن “الموافقة سيكون لها تأثير إيجابى على أداء الشركة إذا تم شراء اللقاح فى وقت لاحق واستخدامه من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة”.

وأكد الموقع أنه لم تقدم الشركة تفاصيل حول موعد إتاحة اللقاح الموجه للفيروسات الغدية للاستخدام العام، ولا توجد بيانات متاحة للجمهور تم التحقق منها أو مراجعة النظراء حول فعالية اللقاح الجديد، مشيرة إلى العلماء في العديد من البلدان بما فى ذلك كوبا وكندا والولايات المتحدة يقومون بتجربة لقاحات كورونا القابلة للاستنشاق.

وافقت الصين حتى الآن على 8 لقاحات تؤخذ عن طريق الحقن مصنوعة محليا منذ عام 2020، لكن مدير الأدوية في الصين لم يسلط الضوء بعد على أي لقاحات أجنبية، بما في ذلك لقاحات فايزر mRNA التي تنتجها Pfizer / BioNTech أو،Moderna ، والتى تتمتع بمعدلات فعالية أفضل مقارنة بأنواع اللقاحات الأخرى.

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين إنها أستخدمت أكثر من 3.4 مليار حقنة من لقاحات كورونا، دون تقديم تفاصيل عن النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم.