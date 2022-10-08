بينها تقليل الالتهابات وتنظيم السكري.. ما أبرز فوائد زيت السمسم؟

يتميّز زيت السمسم بالعديد من الفوائد الصحية نسبةً لغناه بمضادات الأكسدة كالسمسمول والسيسامينول لمحاربة الجذور الحرّة ومسبّبات الأمراض الأخرى.

وأشار دراسات في هذا الإطار الى أن تناوله يساهم في تقليل تلف الخلايا عن طريق تثبيط مركّبات أكسيداز الزانثين، وأكسيد النيتريك اللذين يتسبّبان في ظهور الجذور الحرّة. بالإضافة الى العديد من الفوائد الجمالية التي يقدّمها مثل حماية البشرة ومحاربة التجاعيد.

كما يُعدّ من الزيوت المفيدة لصحة الإنسان، ولذيذ المذاق. وبفضل احتوائه على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات والمركّبات الطبيعية فهو يعمل على مقاومة مرض هشاشة العظام، يساعد في تقليل مستويات الكولسترول الضارّ، وينصح باستخدامه بدلاً من الزيوت الأخرى”.

وفي ما يلي أبرز فوائد زيت السمسم:

تقليل الالتهابات

يؤدي الالتهاب المزمن إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، ويعدّ زيت السمسم من أفضل المصادر الطبيعية التي تمتلك خصائص مضادّة للالتهابات. يستخدم الطب التايواني التقليدي هذا الزيت لعلاج ألم المفاصل والأسنان، وقد أظهر العديد من الدراسات أنه يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساهم في تقليل الالتهاب.

تعتبر الجذور الحرّة من الأسباب المعروفة في تكوين العديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان والالتهابات، كما أنها تعمل على تدمير الخلايا في الجسم، ومن الممكن أن تُلحق الضرر بالحمض النووي الخاص بالخلايا، ولذلك يعتبر زيت السمسم من الزيوت الهامة في مقاومة هذه الجذور الحرّة لاحتوائه على مكوّنات وعناصر نشطة ومضادة للأكسدة مثل السمسمول.

تعزيز صحة القلب

أكّد العديد من الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالدهون غير المشبّعة مفيد جداً لصحة القلب، حيث أن زيت السمسم يحتوي على نسبة 82 % من الأحماض الدهنية غير المشبّعة، بالإضافة الى احتوائه على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 6 الدهنية، وهي من الأحماض الضرورية والهامة لصحة الجسم.

كما يعتبر من الزيوت التي تعمل على منع الترسّبات التي تتكتّل في الشرايين. يمكن استبدال الزيوت الأخرى بزيت السمسم لتقليل نسبة الكولسترول في الدم.

تنظيم نسبة السكري

يساعد زيت السمسم في تنظيم نسبة السكر في الدم، حيث أظهرت دراسة حديثة أن إضافته إلى النظام الغذائي للمصابين بالسكري يساعد على تخفيض وتنظيم السكر في الدم.

فوائد زيت السمسم للمفاصل

من المعروف أن التهاب المفاصل ناتج عن الإصابة بمرض هشاشة العظام، ومن الجدير بالذكر أن زيت السمسم يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات والمركّبات الطبيعية التي تعمل على مقاومة مرض هشاشة العظام، كما أنه يحسّن من أعراض التهاب المفاصل والتخلص من الإجهاد التأكسدي.

يحتوي زيت السمسم على كمية كبيرة من معدن النحاس الضروري لبناء خلايا الدم الحمراء، ويحافظ على صحة الأعصاب والأوعية الدموية، ويعتبر النحاس من المعادن المضادّة للالتهاب. كما أنه غني بالكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين في بناء العظام.

المساعدة على زيادة الوزن

زيت السمسم فاتح للشهية كونه يحتوي على كمية عالية من الألياف الغذائية الطبيعية التي تعمل على تدعيم صحة الجهاز الهضمي بشكل فعّال وتسهّل حركة الأمعاء. وتزيد هذه الألياف الغذائية من الشعور بالجوع والرغبة من تناول الطعام.

يساعد زيت السمسم في زيادة السعرات الحرارية وذلك عند إدراجه في النظام الغذائي دون إلحاق الضرر في القلب، لأنه يحتوي على الدهون الصحية.

فوائد زيت السمسم والتئام الجروح

يمكن استخدام زيت السمسم بشكل موضعي على الجروح حيث يسرّع من عملية التئام الجروح والتخلص من الحروق، ويتم ذلك عن طريق خلط زيت السمسم بغاز الأوزون، حيث يساعد هذا الخليط على علاج الحروق ويسرّع من التئام الجروح بشكل سريع وملحوظ. ومن الممكن الحصول على زيت السمسم المعالج بالأوزون للتخلص من الالتهابات الجلدية الناتجة عن الجروح والحروق.

فوائد زيت السمسم والشعر

يحتوي زيت السمسم على العديد من المكوّنات الطبيعية مثل فيتاميني إي E، وبي B ، المغنيسيوم، الكالسيوم والفسفور، وهي من المكوّنات الضرورية التي تساعد في علاج الشعر وتزيد من لمعانه وترطيبه. يمكن استخدامه عن طريق وضع كمية قليلة منه على فروة الرأس ومن ثم تدليكه.

يساعد في القضاء على الالتهابات الموجودة في فروة الرأس ويعمل على تلطيفها ويسرّع من شفائها.

ويساعد زيت السمسم على نقل العناصر الهامة لفروة الرأس لأنه يساعد في حمل الأكسجين والمعادن والفيتامينات إليها، وبالتالي فإنه يساعد في تسريع عملية التئام الجروح والخدوش.