بين القرنبيط والبروكلي... تعرف على الأكثر فائدة غذائياً

يحظى القرنبيط والبروكلي بشعبية لدى الكثيرين حول العالم نظرا للفوائد الغذائية الكثيرة التي يوفرها هذان النوعان من الخضراوات‎.‎

ورغم التشابه في الشكل، إلا أن هناك عددا من الاختلافات التي تتعلق بالفوائد الغذائية لكل من البروكلي والقرنبيط‎.‎

فوائد تناول البروكلي

يحتوي كوب من البروكلي النيء على 6 غرامات من الكربوهيدرات وكمية ضئيلة من الدهون و2.57 غراما من البروتين، وفقما ذكر ‏موقع “ليف سترونغ‎”.‎

وتبلغ السعرات الحرارية في كوب البروكلي 30.9 سعرة فقط، فيما يحتوي على 2.37 غراما من الألياف‎.‎

وبالنسبة للفيتامينات والمعادن، فإن نصف كوب فقط من البروكلي يحتوي على حوالي 70 بالمئة من القيمة اليومية الضرورية من ‏فيتامين “سي” بحسب موقع “هيلث لاين‎”.‎

كذلك يتميز البروكلي بأنه غني بفيتامين “كي” الذي يساعد على تخثر الدم وصحة العظام‎.‎

ومن مزايا البروكلي الغذائية أيضا أنه غني بالماء ومضادات الأكسدة ومركبات مثل الكاروتينات والكيرسيتين والسلفورافان، والتي ‏أثبتت دراسات تأثيرها الإيجابي للوقاية من السرطان‎.‎

القرنبيط.. غذاء منخفض بالسعرات الحرارية

من حيث المغذيات الأساسية للقرنبيط، يحتوي كوب واحد منه كمية أقل قليلا من الكربوهيدرات مقارنة بالبروكلي، أي 5.32 غرام، ‏وكمية ضئيلة من الأحماض الدهنية، و2.05 غرام من البروتين، كما أنه منخفض بالسعرات الحرارية بواقع 26.8 سعرة لكل كوب ‏مقابل 30.9 للبروكلي‎.‎

يكمن الاختلاف الرئيسي بين نوعي الخضراوات، بأنه البروكلي يحتوي على 28.2 ميكروغرام من فيتامين “أي”، بينما لا يحتوي ‏القرنبيط عليها‎.‎

ويقدم البروكلي ضعف كمية فيتامين “سي” التي يحتويها القرنبيط، وكذلك الأمر بالنسبة لفيتامين “كي” بمعدل 92.8 ميكروغرام‎.‎