تأثير مفاجئ للحمّص على أخطر دهون الجسم!

يُعتبر تراكم المواد الدهنية حول الأعضاء الأساسية مثل الكبد والبنكرياس المعروف بالسمنة الحشوية، ظاهرة خطرة. اذ إنه يعرّض الشخص لحالات صحية خطرة مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب والسكّري. والمفاجأة أن استهلاك الحمّص هو طريقة ثبُت أنها قد تساعد في منع الدهون الحشوية من التراكم.

وفق الخبراء، تُعدّ الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون طريقة مؤكدة للمساعدة في السيطرة على مستويات الدهون. ووُجد أن الحمّص بشكل خاص يخفّض كمية الدهون، في دراسات أجريت على الحيوانات.

إنّ هذا الطعام، في حال استهلاكه نيئًا أو مطهوًا، يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعمل في الجسم لخفض الدهون. وواحدة من الدراسات الأساسية، التي نُشرت في المجلة البريطانية Nutrition، اختبرت تأثير تناول الحمّص على القوارض. حيث أطعم الباحثون القوارض “حمّص” لمدة ٨ أشهر كجزء من نظام غذائي عالي الدهون، وقارنوها بقوارض أخرى اتبعت نظامًا غذائيا عالي الدهون لكن من دون حمّص.

إن نسبة وزن الدهون في منطقة البطن بالنسبة إلى إجمالي وزن الجسم كانت أصغر لدى القوارض التي حصلت على الحمّص. كما وجد الباحثون أن هذه القوارض اختبرت تحسنًا في مقاومة الأنسولين، بالإضافة الى انخفاض في مستويات السكّر في الدم.

وتوصلت الدراسة الى أن هذه النتائج تزوّد “أساسًا عقلانيًا” لاستهلاك الحمّص كغذاء فعّال يمكنه ان يكون نافعًا لتصحيح عسر شحميات الدم، والوقاية من السكّري. ويقصد بعسر شحميات الدم عدم توازن الدهون مثل الكوليسترول الضار LDL، والدهون الثلاثية، والكوليسترول الجيد HDL.

ويحتوي الحمّص على مواد نافعة مثل الكاروتينويد والبوليفينول. وقد أظهرت دراسات ان الكاروتينويد يخفّض السمنة من خلال تحفيز تفكيك الأحماض الدهنية التي تشكل خلايا الدهون. كما وُجد أن البوليفينول- نوع من مضادات الأكسدة- يساعد في السيطرة على وزن الجسم أو تخفيضه.