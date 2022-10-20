تجلط الدم عند الحامل.. الأسباب ونصائح للوقاية

تجلط الدم عند الحامل شائع بين النساء خلال فترة الحمل، حيث تشهد مرحلة الحمل ظهور جلطات دموية، وهذا رد فعل طبيعي للجسم لمحاولة تقليل مخاطر النزيف أثناء الولادة وبعدها. وهو من أهم الأسباب جلطات الدم.

يهدد خطر تجلط الدم المرأة خلال فترة الحمل، وكذلك خلال فترة النفاس (حتى 6 أسابيع من الولادة).

وقال الدكتور منير منصور طبيب أمراض النساء والتوليد بمستشفى “أميوس سانت كليمنس” في أوبرهاوزن، إن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجسم يفرز خلال هاتين الفترتين الإنزيم “الثرومبين”، وهو إنزيم يساعد الدم على التجلط.

ولتجنب خطر تجلط الدم، ينبغي على الحامل المواظبة على ممارسة الرياضة مثل المشي وتمارين اليوجا المخصصة للحوامل.

كما تعد التمارين المائية مناسبة للغاية؛ نظرا لأن ضغط الماء يحاكي تأثير الجوارب الضاغطة على الأوردة.

وعند الاستلقاء، ينبغي النوم على الجانب الأيسر، وذلك لتخفيف العبء الواقع على “الوريد الأجوف” الكبير، مع مراعاة رفع الساق بزاوية 90 درجة.

ومن المهم أيضا شرب الماء على نحو كاف لتجنب خطر تجلط الدم.