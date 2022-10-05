تحذير.. الإكثار من الكربوهيدرات يضعف البصر

رغم أن الكربوهيدرات من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، إلا أن الإكثار منه قد يسبب بعض المشكلات الصحية.

وحذرت دراسة طبية أمريكية من أن تناول الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات يمكن أن يسبب ضعف البصر بمرور الوقت قبل الوصول إلى سن الشيخوخة.

وخلصت الدراسة التي نشرتها “المجلة الأمريكية للتغذية السريرية”، وأوردتها صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية، إلى ضرورة تحديد كميات الكربوهيدرات التي يتم تناولها في الوجبات قبل بلوغ سن الشيخوخة.

وحسب الدراسة التي أعدها “المعهد الوطني للعيون”، فإن “العمر لا يرحم العينين لكن التقدم في السن ليس السبب الوحيد لفقدان البصر، وأن الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو سبب رئيس لضعف الرؤية لكبار السن، وأن الأبحاث والتجارب الطبية أثبتت أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالضمور البقعي يجب أن يحذروا من الإكثار من تناول الكربوهيدرات”.

واستندت الدراسة إلى بحث شمل نحو 3977 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاما حول دراسة أمراض العيون المرتبطة بالعمر وهو برنامج بحثي رئيس لتحسين الفهم للعوامل المسببة لإعتام عدسة العين.

وأفادت أن “أولئك الذين يستهلكون كمية أكبر من الكربوهيدرات المكررة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي”.

وتوصلت الدراسة إلى أن “الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض لها ترتيب كربوهيدرات أعلى؛ ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة أكبر، وأن الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة تستغرق وقتا أطول للهضم ما يكون له تأثير معتدل على مستويات السكر في الدم”.