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تحذير... الوجبات السريعة تهدد حياتكم!

منذ 9 دقائق
الوجبات السريعة

الوجبات السريعة

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أشارت دراستان جديدتان إلى ارتباط استهلاك الوجبات السريعة والجاهزة بارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الرجال، وخطر الموت المبكر بين الرجال والنساء.

لا تعتبر هذه الدراسات الأولى من نوعها فهناك مئات تفيد بأن الأطعمة الجاهزة وفائقة المعالجة كاللحم المقدد، والنقانق، وغيرها مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، والسمنة، والسرطانات بين الرجال والنساء، ولكن تفيد الدراسة الجديدة بأن جميع أنواع الوجبات السريعة والجاهزة التالية لها دور في الإصابة بسرطان القولون:

أنواع الحساء المعلب الجاهزة.

البيتزا المجمدة.

الوجبات الجاهزة للأكل وتحتاج للتسخين فقط.

البطاطا المقلية.

السكاكر.

النقانق والسجق.

الصودا.

الدونات.

المثلجات وغيرها الكثير.

والغريب في الأمر عدم وجود سبب يفسر كون الرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون جراء تناول هذه الأطعمة، ولكن من الممكن أن يعزى ذلك إلى اختلاف الهرمونات الجنسية بين الرجال والنساء، بالإضافة إلى اختلاف الهرمونات المسؤولة عن الأيض، واختلاف معدلات السمنة بين الطرفين، كما عادة ما تميل النساء إلى الخيارات الصحية أكثر من الرجال.

أتت هذه النتائج بعد دراسة النظام الغذائي لما يقارب 200 ألف شخص لفترة تجاوزت الـ 28 عاماً.

الوجبات السريعة وخطر الموت المبكر

أما بالنسبة للدراسة الثانية التي تابعت أكثر من 22 ألف شخص في إيطاليا لمدة 12 عاماً فقد وجدت أن الوجبات السريعة والجاهزة، والأطعمة التي لا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة تزيد خطر الموت المبكر، وخصوصاً الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولهذا دائماً ما ينصح بالانتباه إلى نوعية الطعام المتناولة والحرص على تناول ما هو مغذٍ وصحي، والابتعاد قدر الإمكان عن تلك الأطعمة الجاهزة، فما قد يبدو للبعض سريع ولذيذ في كثير من الأحيان قد يؤثر بشكل جدي على صحتهم على المدى الطويل والقصير.

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