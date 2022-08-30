تحذير.. بقعة تحت الإبط تنذر بخطر الإصابة بسرطان الجلد

أثار الانتشار المتزايد لسرطان الجلد في المملكة المتحدة الجدل حول أهم العلامات التحذيرية للمرض، وعلى الرغم من أنه يمكن علاجه في 90٪ من الحالات، إلا أن الفشل في التقاط الأعراض مبكرًا قد يؤدي إلى الوفاة.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 86 ٪ من جميع سرطانات الجلد في المملكة المتحدة ناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، لذلك يمكن تجنب المرض إلى حد كبير، ويمكن تقسيم سرطان الجلد إلى عدة أنواع فرعية، وأكثرها خطورة هو سرطان الجلد، وعادةً ما تشمل العلامات التحذيرية الرئيسية تغيرات في الجلد ، لكن الكتل الموجودة تحت الإبط قد تكون أيضًا من أعراض المرض.

يعد فحص بشرتك بحثًا عن تغييرات مشبوهة أمرًا مهمًا للكشف عن المرض في مراحله الأولى عندما يكون أكثر قابلية للعلاج، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

يوضح بعض الخبراء أن: “سرطان الجلد يمكن أن يقتلك، وخاصة سرطان الجلد، الذي يمكن أن يكون قاتلاً إذا لم يتم علاجه على الفور”.

مثل السرطانات الأخرى، يحدث سرطان الجلد عندما تبدأ خلايا البشرة في التكاثر بشكل غير طبيعي، وستعتمد كيفية تأثير السرطان على متوسط ​​العمر المتوقع على نوع السرطان والمكان الذي انتشر فيه.

تشرح كليفلاند كلينك : “غالبًا ما تكون أورام الإبط علامة على وجود عدوى قد تتطلب مضادات حيوية، وبعض الكتل ناتجة عن مشاكل جلدية وتحتاج إلى إزالتها، في حالات نادرة، يمكن أن تكون كتلة الإبط علامة على الإصابة بالسرطان”.

أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان هي الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس وأسرة التسمير أو تجنبها.

وتحذر مؤسسة سرطان الجلد من أنه حتى حروق الشمس الحادة في مرحلة الطفولة أو المراهقة يمكن أن تضاعف أكثر من فرص الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة.

يضيف الجسم الصحي: “يتراكم تلف الجلد بمرور الوقت، بدءًا من حروق الشمس الأولى، كلما حرقت، زاد خطر إصابتك بسرطان الجلد “.

علاوة على ذلك، يمكن أن يستمر حدوث تلف الجلد اللاحق من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، حتى في حالة عدم وجود حرق واضح.

لحسن الحظ، وجد أن تناول المزيد من الأطعمة المليئة بالبيتا كاروتين يحمي من التجاعيد وأضرار أشعة الشمس وحتى سرطان الجلد.

تشمل مصادر الطعام هذه الخضروات الصفراء والحمراء والخضراء (الورقية) ، مثل:

1-سبانخ

2-جزر

3-البطاطا الحلوة

4-الفلفل الأحمر

5-مانجو

6-بابايا

7-المشمش

قد تكون الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة أيضًا عن طريق منع قدرة الشمس على قمع الاستجابات المناعية.

اكتشف باحثون في جامعة مانشستر هذا الأمر في عام 2013 ، الذين قالوا: “على الرغم من أن التغييرات التي وجدناها عندما تناول شخص ما زيت أوميجا 3 كانت صغيرة ، فإنهم يقترحون أن المستويات المنخفضة المستمرة للوقاية الكيميائية من تناول أوميجا 3 يمكن أن تقلل سرطان الجلد على مدى حياة الفرد “.