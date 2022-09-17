تحذير.. جائحة كورونا لم تنته بعد

رغم إعلان منظمة الصحة العالمية قربا انتهاء جائحة كورونا، وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، رسائل تحذيرية للمصريين من فيروس كورونا.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية إن وباء كورونا لم ينته بعد، وإنه ما زال منتشرًا عالميًا.

وأضاف أن وباء كورونا لم ينتهِ بعد، حيث إنه ما زال منتشرا عالميا، ولم يعلن حتى الآن عن انتهائه، مؤكدا أن “موقف مصر جيد للغاية، الإصابات قليلة جدا، وتقريبا، لا توجد حالات تستقبلها المستشفيات أو الرعاية المركزة، وبالتالي لا يمكن أن نقول انتهى، إلا عندما ينتهي الوباء العالمي”.

وتابع: “هناك عوامل تسببت في ضعف جائحة كورونا على مستوى العالم، أولها اللقاحات”، مشيرًا إلى أن تغطيتها في مصر كبيرة جدا، حيث حصل الملايين على الجرعة الثالثة، كما أن بعض الفئات المستهدفة تحصل على الجرعة الرابعة.

وأكمل: “العامل الثاني هو مرور الوباء بمراحل مختلفة وتغيرات في المتحورات، وبخاصة أن المتحور الأخير أكثر ضعفا من المتحورات السابقة، والعامل الثالث هو الوعي الذي قلل من شدة الحالات وتداعياتها”.