تحذير... هذه الأطعمة تسبب ظهور أعراض نفسية على مستهلكيها

إن كنت تحب المشروبات المحلاة، والأطعمة المصنعة الجاهزة للأكل فربما حان الوقت لتعيد حساباتك.

إذ بين بحث جديد تسبب بعض أنواع الأطعمة الجاهزة والمصنعة بظهور أعراض نفسية على مستهلكيها بما فيها القلق، وأعراض الاكتئاب الخفيف.

أجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة فلوريدا أتلانتيك بعد اختيارهم لعينة تجاوزت 10 آلاف شخص بعمر يفوق الـ 18 عاماً، لتحديد ما إن كان لتناول الأطعمة المصنعة والجاهزة علاقة بظهور أعراض نفسية على مستهلكيها، ونشر البحث قي المجلة العلمية “Public Health Nutrition”.

وما بينته النتائج التي توصلوا إليها هو أن مستهلكي الأطعمة المصنعة والجاهزة كانوا أكثر عرضة للقلق، وأعراض الاكتئاب الخفيف مقارنة بغير مستهلكيها.

وبحسب ما يقوله الدكتور إريك هاشيت الباحث المشارك في الدراسة: “تسبب عمليات التصنيع الفائقة خسارة الأغذية لقيمتها الغذائية وتزيد محتواها من السعرات الحرارية بشكل كبير، وعادة ما تكون هذه الأطعمة عالية بالسكريات المضافة، والدهون المشبعة، والملح، وتحتوي على كميات ضئيلة من البروتين، والألياف، والفيتامينات والمعادن.”

وعلق الدكتور شارلز هينيكز على نتائج الدراسة قائلاً: “تضيف نتائج هذه الدراسة معلومات مهمة إلى كم المعلومات المتزايد فيما يخص الأثر السلبي للأطعمة المصنعة والجاهزة على الصحة وخصوصاً الصحة النفسية.”

ومن أهم الأطعمة فائقة التصنيع التي ننصح بتجنبها لحماية الصحة الجسدية والنفسية ما يلي:

رقائق البطاطا.

المثلجات.

حبوب الإفطار المحلاة.

أنواع الشوربات الجاهزة.

النقانق.

الدجاج الجاهز للقلي بكافة أنواعه.

البطاطا الجاهزة للقلي.

السكاكر.

المشروبات الغازية والمحلاة.