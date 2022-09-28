تدريبات التنفس اليومية تحد من ارتفاع ضغط الدم

أثبت مجموعة من الباحثين بجامعة كلورادو، وجامعة أريزونا، وجامعة ألما أن المداومة على تدريبات التنفس اليومية ولو لمدة 5 دقائق فقط، يمكنها أن تخفض ضغط الدم المرتفع، ويشبه تأثيرها تأثير أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم تماماً أو تأثير التمرينات الرياضية، نشرت تلك الدراسة في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي.

يعد مرض ارتفاع ضغط الدم من الحالات الصحية المنتشرة بين الناس، ويتعامل معه الأطباء بكل جدية نظراً إلى مضاعفاته الكثيرة والخطرة، مثل فقدان البصر، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية.

غالباً ما ينصح الطبيب مريض ضغط الدم بممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الألياف، والنشويات المعقدة، وكمرحلة ثانية بعد تلك الترتيبات، توصف أدوية الضغط المرتفع للمرضى، لكن بعد تلك الدراسة الأخيرة، زاد نوع جديد من علاجات ارتفاع ضغط الدم وهو تمارين التنفس.

يشمل تدريب التنفس جهاز صغير يسمى تنفس الطاقة، يتنفس المريض من خلاله ليجبر عضلات الجهاز التنفسي لديه على العمل من خلال عمليتي دفع وسحب الهواء، مما يقوي تلك العضلات، الجديد أن العلماء أثبتوا أنه بالإضافة إلى تحسين عملية التنفس ينخفض ضغط الدم أيضاً، يكثر استخدام تمارين التفس في الأساس مع المغنيين، والرياضيين، وغيرهم ممن يعانون من ضعف عضلات الرئة.

تطوعت مجموعة من الأصحاء لتجربة تمارين التنفس بضع دقائق يومياً ولمدة 6 أسابيع، حيث يكرر الشخص عملية الاستنشاق والزفير في الجهاز نحو 30 مرة في كل جلسة، وقورنت قراءات ضغط الدم لدى المتطوعين قبل التجربة وبعدها، فكانت النتيجة تؤكد انخفاض ضغط الدم.

تعد تدريبات التنفس مناسبة للمرضى من جميع الأعمار غير القادرين على ممارسة الرياضة لخفض ضغط الدم.