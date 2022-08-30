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تراجع كبير بنسبة الإصابات بجدري القرود عالمياً

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2022 1:33 مساءً
تحليل جدري القرود

تحليل جدري القرود (رويترز)

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أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تراجع أعداد الإصابات بفيروس جدري القرود حول العالم بنسبة ٢١%، وهذا بعد شهر كامل من الحالات المتزايدة.

يأتي هذا الانخفاض الذي يشير إلى تراجع الوباء بعد تسجيل ما يقارب ٢١ ألف حالة إصابة بجدري القرود، و١٢ وفاة في ٩٦ دولة حول العالم في الفترة الماضية.

يعزى هذا الانخفاض في حالات جدري القرود لعدة عوامل، أهمها:

اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جدري القرود.
تغير في السلوك الجنسي.
تلقي مطعوم جدري القرود.

هذا ولا تزال أعداد الإصابات في تزايد مستمر في بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك الحصة الأكبر من الإصابات حول العالم بنسبة 34%، وذلك على الرغم من المحاولات بتوسيع دائرة التطعيم والوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص عبر تغيير الآلية التي يعطى فيها لقاح جدري القرود، إذ أصبح يعطى جزء منه فقط لتكفي الجرعة الواحدة أكثر من شخص واحد، وهو ما شككت بفعاليته الشركة المصنعة للقاح.

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