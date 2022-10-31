تشقّق الشفاه.. خطوات لمواجهة المشكلة في الشتاء!

يُعتبر جفاف الشفاه السبب الأساسي لمشكلة التشقق التي تسبب شعورًا مزعجًا ومظهرًا غير مرض لدى العديد من الناس. وتزداد هذه المشكلة خلال فصل الشتاء والتعرض للهواء.

وفي محاولة للتخفيف من هذه المشكلة، أوصت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال بإجراء تقشير للشفاه، وذلك لإزالة قشور الجلد الميتة من ناحية، وتنشيط سريان الدم من ناحية أخرى.

وبعد التقشير، ينبغي العناية بالشفاه بواسطة قلم عناية يحتوي على مواد مرطّبة مثل زبدة الشيا أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا للتمتع بشفاه مخملية.

ومن المهم أيضا حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي قد تتتسبب في تعرض الشفاه لحروق شمسية. لذا ينبغي استخدام قلم عناية ذي عامل حماية عال من أشعة الشمس (SPF).

وفي حال تعرض الشفاه لجروح، فينبغي حينئذ استخدام مرهم للجروح يحتوي على الزنك.

بالإضافة إلى العناية الجيدة، تلعب أيضا التغذية السليمة دورًا هامًا في تمتع الشفاه بالصحة والجمال؛ حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد (اللحوم الحمراء والعدس والشمندر الأحمر) وفيتامين B12 (البيض واللبن والجبن والأسماك والمحار)، مع الإكثار من شرب الماء.