الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تشقّق الشفاه.. خطوات لمواجهة المشكلة في الشتاء!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - أكتوبر - 2022 1:24 مساءً
A A A
طباعة المقال

يُعتبر جفاف الشفاه السبب الأساسي لمشكلة التشقق التي تسبب شعورًا مزعجًا ومظهرًا غير مرض لدى العديد من الناس. وتزداد هذه المشكلة خلال فصل الشتاء والتعرض للهواء.

وفي محاولة للتخفيف من هذه المشكلة، أوصت مجلة “Instyle” المعنية بالموضة والجمال بإجراء تقشير للشفاه، وذلك لإزالة قشور الجلد الميتة من ناحية، وتنشيط سريان الدم من ناحية أخرى.

وبعد التقشير، ينبغي العناية بالشفاه بواسطة قلم عناية يحتوي على مواد مرطّبة مثل زبدة الشيا أو زيت اللوز أو زيت الجوجوبا للتمتع بشفاه مخملية.

ومن المهم أيضا حماية الشفاه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، التي قد تتتسبب في تعرض الشفاه لحروق شمسية. لذا ينبغي استخدام قلم عناية ذي عامل حماية عال من أشعة الشمس (SPF).

وفي حال تعرض الشفاه لجروح، فينبغي حينئذ استخدام مرهم للجروح يحتوي على الزنك.

بالإضافة إلى العناية الجيدة، تلعب أيضا التغذية السليمة دورًا هامًا في تمتع الشفاه بالصحة والجمال؛ حيث ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد (اللحوم الحمراء والعدس والشمندر الأحمر) وفيتامين B12 (البيض واللبن والجبن والأسماك والمحار)، مع الإكثار من شرب الماء.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

المزيد من الصحة

وسائل منزلية تساعد في التخلّص من تقرحات الفم
بينها الشاي بالليمون.. أخطاء شائعة في علاج نزلات البرد
استهلاك الكحول
الكحول والجلطة الدماغية.. ما الكمية التي تزيد خطر الإصابة بالعارض القاتل؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الرئيس ميشال عون
بعد انتهاء ولايته.. عون يسترجع أحقاده ويحاول حرق ما تبقى من لبنان
الرئيس نجيب ميقاتي
الرئيس ميقاتي يكشف عن معالم المرحلة المقبلة
حركة أمل
رد "ناري" من حركة أمل على عون.. "يا عيب الشوم"!