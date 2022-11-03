تقوية أعصاب اليد.. تمارين بسيطة قد تقوم بالمهمة

يواجه العديد من الأشخاص آلامًا في الأعصاب. وقد يحتاج المريض إلى علاج لهذه المشكلة المزمنة. لكن، يمكن تخفيف هذه الآلام عن طريق بعض التمارين الرياضية.

يَنتج ألم الأعصاب عن نقص تدفُّق الدم إلى القلب؛ مما يؤدي إلى عدم الراحة، والألم في جميع أنحاء الجسم.. لحسن الحظ، الفرصة في متناول يدك؛ للتخفيف من هذا الألم، وكل ما يستغرقه الأمر، هو 30 دقيقة.. ابدأ في عيش حياة أكثر نشاطاً، مع مجموعة من التمارين الممتعة، والمليئة بالمرح والمناسِبة لجميع الأعمار والمستويات.

1. القبضة

يمكن أن تساعد تمارين اليد والأصابع على تقوية يديك وأصابعك، وزيادة نطاق حركتك، وتسكين الآلام.. تمدد فقط حتى تشعر بالضيق.. لا يجب أن تشعر بالألم.. ابدأ بهذا التمرين البسيط:

قم بتشكيل قبضة اليد برفق، ولف إبهامك بأصابعك.. استمر لمدة 30 إلى 60 ثانية.. حرر يدك ومدد أصابعك على نطاق واسع.

كرر بكلتا يديك، أربع مرات على الأقل.

2. تمدُّد الأصبع

جرّب هذه الإطالة للمساعدة في تخفيف الآلام، وتحسين نطاق الحركة في يديك:

ضع راحة يدك على طاولة أو أيّ سطح مستوٍ آخر.. افرد أصابعك بلطف؛ لتكون مسطحة قدر الإمكان على السطح، من دون الضغط على مفاصلك.. استمر لمدة 30 إلى 60 ثانية، ثم حرر يدَك.

كرر أربع مرات على الأقل مع كل يد.

3. تمدد المخلب

ضع يدك أمامك، وراحة اليد في مواجهتك.. اثن أطراف أصابعك للمس قاعدة كل مفصل أصبع.. يجب أن تبدو يدك قليلاً مثل المخلب.. استمر لمدة 30 إلى 60 ثانية، ثم حرر يدك.. كرر أربع مرات على الأقل في كل يد.

4. المقبض

يمكن أن يسهّل هذا التمرين فتحَ مقابض الأبواب، والإمساك بالأشياء من دون إسقاطها.

أمسك كرةً ناعمة في راحة يدك، واضغط عليها بأقصى ما تستطيع.. انتظر لبضع ثوانٍ، ثم اتركها.. كرر من 10 إلى 15 مرة في كل يد.. قم بهذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لكن أرح يديك لمدة 48 ساعة بين الجلسات.. لا تقم بهذا التمرين في حالة تلف مفصل الإبهام.

5. القَرص

قم بقَرص كرة رغوية ناعمة أو بعض المعجون، بين أطراف أصابعك وإبهامك..

استمر لمدة 30 إلى 60 ثانية.. كرر من 10 إلى 15 مرة بكلتا يديك.. قم بهذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لكن أرح يديك لمدة 48 ساعة بين الجلسات.. لا تقم بهذا التمرين في حالة تلف مفصل الإبهام.

6. رفع الأصبع

استخدم هذا التمرين للمساعدة، في زيادة نطاق الحركة والمرونة في أصابعك.. ضع يدك بشكل مسطّح، وراحة اليد لأسفل، على طاولة أو سطح آخر.. ارفع أصبعاً واحداً تلو الآخر برفق من على الطاولة، ثم اخفضه.. يمكنك أيضاً رفع كل أصابعك وإبهامك مرة واحدة، ثم خفضها.

كرر 8 إلى 12 مرة في كل يد.

7. تمديد الإبهام

تساعد تقوية عضلات إبهامك، على الإمساك بالأشياء الثقيلة.

ضع يدك بشكل مسطّح على طاولة.. لف رباطاً مطاطياً حول يدك عند قاعدة مفاصل أصابعك.. حرّك إبهامك برفق بعيداً عن أصابعك بقدر ما تستطيع.. استمر لمدة 30 إلى 60 ثانية ثم اتركه.. كرر من 10 إلى 15 مرة بكلتا يديك.. يمكنك أداء هذا التمرين مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لكن، أرح يديك لمدة 48 ساعة بين الجلسات.