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تناول الخبز والرز الأبيض قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي

منذ 3 دقائق
الخبز المقطع إلى شرائح

الخبز المقطع إلى شرائح

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كثيرون يفضلون تناول الخبز في معظم وجباتهم، حيث يعد الخبز مكونا أساسيا من مكونات الطعام في كثير من الدول خاصة العربية.

كشفت دراسة طبية حديثة عن مخاطر تناول الحبوب المكررة كالخبر والرز الأبيض، محذرة من ارتباط ذلك السلوك الغذائي بارتفاع خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.

وقالت الدراسة التي ستعرض نتائجها بشكل موسع في المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض القلب والشرايين، إن تناول الحبوب المكررة يشبه اعتماد نظام غذائي غني بالسكريات والزيوت.

وعلى النقيض من ذلك، فإن تناول الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الشوفان الكامل أو الكينوا، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر.

وأكدت الدراسة أن الحبوب تفقد عناصر غذائية مهمة عندما يتم طحنها لتتحول إلى دقيق، وذلك بغرض إطالة مدة صلاحيتها، وفقما أوردت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

وأشارت الدراسة إلى أن التدخين وارتفاع معدل الكوليسترول وضغط الدم ومرض السكري، تعد عوامل للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر، والذي يبدأ غالبا بدون أعراض، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى ألم في الصدر أو نوبة قلبية ناجمة عن تضييق أو تمزق اللويحات في جدار الشرايين.

وتوصي جمعية القلب الأميركية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع نظام غذائي يركز على تناول الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك لتقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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