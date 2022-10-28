تورّم الساقين عند النساء.. عوامل خفيّة قد تكون خطرة

تواجه العديد من النساء تورّمًا في الساقين قد تكون أسبابه طبيعية مثل التعب والوقوف طويلًا، غير أنّ هذه الحالة الصحية قد تكون في المقابل دليلًا على أمراض ومشاكل صحية أكثر تعقيدًا.

تعدُّ القدمان والكاحلان والساقان من المناطق الشائعة للتورم بسبب تأثير الجاذبية على السوائل في جسم الإنسان، ولكنّ احتباس السوائل بسبب الجاذبية ليس السبب الوحيد للتورم، إذ يمكن أن تؤدي الإصابات والالتهابات اللاحقة أيضاً إلى احتباس السوائل والإصابة بالتورم.

وفي السطور التالية، نلقي الضوء على أبرز أسباب تورم الساقين عند النساء وطرق العلاج:

الالتهاب يسبب تورم الساقين

يحدث الالتهاب نتيجة استجابة جهازك المناعي للإصابة أو العدوى أو المرض، كما يمكن أن يكون حاداً (قصير الأجل) أو مزمناً (طويل الأجل)، وعادة ما يكون التورم الناتج عن الالتهاب مصحوباً بألم أو احمرار الجلد أو تغير في لونه أو قصور وظيفي في منطقة الالتهاب.

الوذمة تسبب انتفاخ الأنسجة

يحدث انتفاخ الساقين بسبب تراكم السوائل في أنسجة الجسم وتسمى “الوذمة”، وهي حالة شائعة حيث يتم احتجاز السوائل الزائدة في أنسجة الجسم، مما يسبب تورم وانتفاخ الأنسجة مباشرة تحت الجلد في القدمين والكاحلين والساقين، كما يمكن أن يؤثر أيضاً على اليدين والذراعين.

وبعض أسباب الوذمة هي مجرد أنشطة يومية أو عوامل حياتية، مثل:

-التقدم في السن؛

-زيادة الوزن أو السمنة؛

-الوقوف أو الجلوس لفترة طويلة جداً؛

-الطقس الحار.

وهناك بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب الوذمة، أكثرها شيوعاً عند النساء هو الحمل، إذ تعاني الكثير من النساء من الوذمة أثناء الحمل بسبب عوامل مثل:

-احتباس السوائل الطبيعية؛

-الضغط على الأوردة بسبب الوزن الزائد للرحم؛

-تغيير الهرمونات.

وقد تكونين أكثر عرضة لتورم القدمين في المساء وخاصة بعد الوقوف طوال اليوم، كما قد يصبح تورم القدمين والكاحلين ملحوظاً بشكل خاص في الشهر الخامس، إذ يميل التورم إلى الاختفاء بعد ولادة طفلكِ.

إذا كان التورم مؤلماً فيجب عليكِ زيارة طبيبكِ للتأكد من أن ضغط دمكِ طبيعي، للتحقق مما إذا كنتِ تعانين من جلطة دموية واستبعاد الحالات المحتملة الأخرى، مثل تسمم الحمل.

وفي بعض الأحيان يمكن أن تضعف الأوردة في ساقيكِ، وعندما يحدث ذلك لا يتدفق الدم بسهولة إلى قلبكِ، لذلك تتراكم السوائل في ساقيك، لذلك إذا كنتِ تُعانين من قصور وريدي، فقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بكِ بما يلي:

-تغييرات في نمط الحياة مثل زيادة التمارين وفقدان الوزن؛

-ارتداء الجوارب الضاغطة؛

-تناول بعض الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب.

تجلط الأوردة العميقة من أسباب تورم الساقين

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة دموية تتشكل في أحد أوردة جسمكِ وعادة تحدث في الحوض أو الفخذ أو أسفل الساق، بينما تشمل الأعراض النموذجية لتجلط الأوردة العميقة ما يلي:

-تضخم الأوردة بالقرب من سطح الجلد؛

-ألم في ساقك؛

-تورم في ساق واحدة، مصحوب أحياناً بجلد أحمر أو دافئ عند لمسه.

وإذا كنتِ تعانين من علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، فمن المهم أن تبحثي عن العلاج فوراً لتقليل خطر الإصابة بالانسداد الرئوي، كما قد يوصي الطبيب برفع ساقيكِ وارتداء الجوارب الضاغطة أو بعض الأدوية، ولكن في بعض الأحيان يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي لعلاج هذه الجلطات.

أمراض القلب والكلى أو الكبد قد تسبب تورم الساقين

عندما لا تعمل أعضاؤكِ كما ينبغي، يمكن أن تتراكم السوائل في ساقيكِ، ويمكن أن يتسبب قصور القلب الاحتقاني وأمراض الكلى وأمراض الكبد في حدوث تورم في ساقيكِ.

لذلك إذا كان لديكِ أو تشتبهين في إصابتك بأي من هذه الحالات ولاحظتِ تورماً جديداً أو مستمراً في ساقيكِ، تحدثي إلى طبيبك على الفور.