حالة صحية يعاني منها ملايين الناس قد ترفع خطر الإصابة بالخرف

أفاد موقع إكسبرس البريطاني بأن مشكلة صحية تصيب ملايين الناس حول العالم، قد تزيد خطر الإصابة بأمراض الخرف التي عادةً ما تستهدف الناس عندما يتقدمون في السن.

فوفق دراسة نُشرت على الانترنت في مجلة Headache and Pain، إنّ الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض الخرف.

في التفاصيل، استخدم باحثون من سيول في كوريا الجنوبية معلومات من مركز صحي وطني لتقييم ما اذا كان الناس الذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بالخرف، مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بالمرض. وقد تضمّن التحليل 44.195 مريضًا بالصداع النصفي، و 44.195 شخصًا غير مصابين بالشقيقة.

وقد وجد الباحثون أن معدل الإصابة بالخرف كان 139.6 حالة لكل ١٠ آلاف مريض بالصداع، و107.7 حالة لكل ١٠ آلاف شخص من المجموعة الأخرى.

وكان مرضى الشقيقة أكثر عرضة لجميع أسباب الخرف بنسبة خطر 1.30، والألزهايمر 1.29، والخرف الوعائي 1.35، مقارنةً بمجموعة الأشخاص غير المصابين بالصداع النصفي.

“في الخلاصة، في الدراسة الحالية، كان مرضى الشقيقة أكثر عرضة للإصابة بجميع أسباب الخرف والالزهايمر والخرف الوعائي وغيرها”، وفق ما كتب معدّو الدراسة. وأضافوا أن “هناك حاجة الى مزيد من الدراسات لتعميم نتائجنا وتوضيح الآليات الفيزيولوجية المرضية الكامنة في الرابط بين الخرف والشقيقة”.