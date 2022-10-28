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حقنة تساعد ‏على خسارة الوزن بسرعة... إليكم التفاصيل

منذ 9 دقائق
خسارة الوزن- تعبيرية

خسارة الوزن- تعبيرية

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زعم علماء أن حقنة دوائية يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على خسارة ما يقرب من عُشر وزن أجسامهم في ‏غضون بضعة أشهر فقط‎.‎

ويقول الباحثون إن الدواء يسيطر على نظام ضبط الشهية لدى المريض، ما يجعله يشعر بالشبع‎.‎

وتعتقد الشركة الألمانية‎ Boehringer Ingelheim ‎وZealand Pharma ‎الدنماركية، أنه يمكن والحال كذلك إعطاؤه للعديد من ‏المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن‎.‎

ويجب أن يتخطى الدواء، المعروف باسم‎ BI456906‎، المزيد من العقبات قبل الموافقة عليه‎.‎

ومع ذلك، يدعي من يقف وراءه أنه أكثر فعالية من الأدوية المرخصة حتى الآن والتي تعمل بطريقة مماثلة‎.‎

واختبر باحثون أمريكيون‎ BI456906 ‎على 400 مريض في الخمسينات من عمرهم. وكان وزن واحدهم 4,15 أرطال (97 كلغم) في ‏المتوسط‎.‎
وبعد أربعة أشهر، خسر أولئك الذين أعطوا أعلى جرعة ما يقرب من 9% من وزن الجسم، أي ما يعادل 5 أرطال (8.6 كغم)‏‎.‎

ويؤدي‎ BI456906 ‎إلى إنتاج هرمون يشبه الجلوكاجون الببتيد -1، والذي يتم إطلاقه بشكل طبيعي بعد الوجبات ويساعد على التحكم ‏في نسبة السكر في الدم‎.‎
ومن المقرر تقديم الدراسة إلى جمعية السمنة في كاليفورنيا في تشرين الثاني‎.‎

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